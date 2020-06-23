Великобритания примет участие в параде Победы в Москве

Посол Великобритании в Москве будет присутствовать на параде Победы 24 июня на Красной площади.

Согласно информации британской дипмиссии, «Дебора Броннерт примет участие в параде Победы в Москве в память о жертвах союзников на пути к победе над нацизмом», – передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе Кремля подтвердили приезд главы белорусского государства Александра Лукашенко в Москву на парад Победы, который состоится 24 июня. При этом в пресс-службе Лукашенко уточнили что он посетит столицу РФ вместе со своими сыновьями.

Между тем, власти Ярославля, Пскова, Перми, Пензы, Вологды, Орла, Курска, Белгорода, Саранска, Челябинска, Нижнего Тагила, Якутска и Петропавловска-Камчатского приняли решение перенести или отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Главной причиной называется сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.

Напомним, парад Победы был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за распространения коронавируса в России.