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Евросоюз намерен запретить въезд из России, США и Бразилии

Москва, 24.06.2020

По предварительным данным РФ, США и Бразилия не попали в список стран, гражданам которых будет открыт въезд в ЕС после 1 июля. Новость сообщает The New York Times со ссылкой на черновик документа.

Согласно списку Евросоюза, ограничения могут быть сняты для 50 стран, в числе которых есть Китай. Издание уточняет, что в начале июня Еврокомиссия уже обнародовала список стран, из которых можно будет въехать в страны объединения с 1 июля.

В список вошли Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония. ЕК объяснила свое решение благоприятной ситуацией в данных странах с распространение коронавирусной инфекции. Еврокомиссия рекомендует регулярно пересматривать список в соответствии с данными о распространении коронавируса.

По данным NYT в новом списке есть Китай и некоторые развивающиеся страны, такие как Уругвай, Куба, Вьетнам. При этом участники переговоров не готовы снять ограничения с США, Бразилии и России. Уточняется, что при составлении списка власти ориентировались на среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек.

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