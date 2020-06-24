Пекин готовится к отказу от доллара

Скупка золота на корню

Китайские золотодобывающие компании проводят масштабную экспансию. Они активно скупают другие предприятия отрасли по всему миру. Вот лишь несколько последних сделок.

В начале июня китайская Zijin Mining Group Co. за 323 миллиона канадских долларов купила Guyana Goldfields - производителя золота среднего уровня, в основном занимающегося разведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений в Гайане, Южная Америка. В прошлом году она добыла порядка 150 тысяч унций. Стоит отметить, что Zijin Mining, судя по всему, очень хотела получить этот актив, так как перебила предложение Silvercorp Metals, выставив цену на 35% выше.

Ранее, в начале марта эта же Zijin Mining Group за 1,3 миллиарда канадских долларов приобрела Continental Gold Inc. Главный ее актив - Буритика - один из крупнейших в мире проектов по производству высококачественного золота, добычу которого планируется начать в этом году. Запасы драгоценного металла оцениваются в 3,7 миллиона унций.

А в начале мая TMAC Resources заключила соглашение с одним из крупнейших китайских производителей золота, Shandong Gold Mining, о продаже своей компании за 230 миллионов канадских долларов. TMAC Hope Bay Property является районом с высоким содержанием золота и оценочными запасами в 5,17 миллионов унций золота. Сейчас, правда, правительство Канады пересматривает условия сделки, поскольку Shandong Gold Mining является государственной компанией КНР.

За счет новых зарубежных активов Поднебесная уже сейчас является крупнейшим производителем «желтого металла» в мире. Такое поведение дает основание предполагать, что Китай запасается золотом в стратегических целях.

Вслед за Путиным

КНР достаточно давно дает миру недвусмысленный сигнал о том, что гегемония доллара должна завершиться. Сейчас, когда противостояние США и Китая обретает новую силу, а американцы угрожают санкциями, высокопоставленные финансовые чиновники в Пекине повторяют то, что было впервые сформулировано президентом России Владимиром Путиным на фоне растущих опасений:, в следующий раз санкции не будут просто предупредительным выстрелом.

Все больше китайских чиновников заявляют, что Штаты вскоре могут применить реальные жесткие санкции. Возможно, именно поэтому Фанг Синхай, заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, в понедельник предупредил, что зависимость КНР от международной финансовой системы, основанной на долларах, делает страну уязвимой.

«Подобные вещи уже произошли со многими предприятиями и финансовыми институтами России. Мы должны заранее подготовиться, причем не только психологически, а провести реальную подготовку к такому сценарию», — сказал Фанг на форуме, организованном китайским СМИ Caixin.

Фанг также отметил, что из-за политики Федеральной резервной система США, которая печатает деньги, стоимость доллара в будущем вызывает вопросы, а это создает риски для китайских активов, хранящихся в долларах. При этом Фанг по сути повторил критику, высказанную всего несколько дней назад Го Шуцином, председателем Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности. Послдедний выступил с серьезным предупреждением в отношении американской валюты.

Такая проблема действительно есть, ведь Китай является вторым по величине держателем американских казначейских обязательств более чем на 1 триллион долларов, уступая лишь Японии.

Бреттон-Вудс по-пекински

Судя по всему, КНР вынашивает планы по изменению мировой финансовой системы, в которой золото будет играть ключевую роль. Что-то похожее на золотой стандарт, который позволит осуществить главную геополитическую целью Поднебесной — уход от долларовой системы расчетов.

Интересно, что классическому золотому стандарту в следующем году исполнится 200 лет. Он был уставлен Парижской конференцией 1821 года. Пережив много метаморфоз в своей истории, он был отменен в 1971 году в США, формально поддерживавших золотой паритет доллара в рамках послевоенной Бреттон-Вудской системы.

Главный вопрос – готовится ли Китай к запуску золотой валюты? Ответа на данный момент нет. С момента кризиса 2008 года подобных разговоров было бесчисленное множество. С другой стороны, с исторической точки зрения – 10-12 лет – это совсем не срок. И если КНР продолжит жадно скупать золотые активы, скорее всего, это часть какой-то стратегии, которая на данный момент остается где-то за кулисами.

Судя по всему, КНР рассчитывает, что в будущем золото будет использоваться в качестве резервного актива, и именно на нем будет основана финансовая система, которая придет на смену нынешней.