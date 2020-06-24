Почему самые мощные авто в Ингушетии, слабые -- в Адыгее?

Машины с самыми мощными двигателями чаще всего продаются на вторичном рынке в Ингушетии и Приморском крае, с самыми слабыми моторами – в Адыгее и Хабаровском крае. Об этом говорят результаты исследования компании, которая опубликовала в своем аналитическом отчете компания Automama. Согласно анализу представленных в открытых источниках объявлений о продаже авто с пробегом, машины с двигателями мощностью 250 – 600 л.с. больше всего представлены в Ингушетии (39% от всех предложений), Приморский край занимает второе место с долей 13,1%, Северная Осетия показывает третий результат в 9,2%, далее идут Дагестан (8,5%) и Москва (7,5%).

Топ-5 регионов с двигателем мощностью 250 – 600 л.с.:

Самая высокая доля автомобилей со слабосильными моторами до 100 л.с. в Адыгее - 87,4%. Второе место с показателем 78,1% занимает Хабаровский край, на третьем месте Курганская область с результатом 74,5%, замыкают пятерку Томская область и Мордовия с результатами 63,6% и 61,7%.

Топ-5 регионов с двигателем мощностью 0 – 100 л.с.:

«Распространенность мощных машин в конкретном регионе часто зависит от ставки транспортного налога, -- комментирует Михаил Ерцев, операционный директор Automama, -- Дело в том, что размер транспортного налога находится в компетенции местных властей. Таким образом, наибольшее количество мощных автомобилей наблюдается не только в самых «богатых» регионах, но и там, где ставки налога на них минимальны. Так, в Ингушетии -- лидере нашего рейтинга – ставка налога самая маленькая в России и составляет 40 рублей за 1 л.с., а в Приморском крае она дифференцирована для мощных машин и зависит от их возраста – для автомобилей старше 10 лет (60% от числа мощных автомобилей) она составляет 45 рублей. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге придется заплатить уже 150 рублей за 1 л.с. Популярность маломощных машин в том или ином регионе России в свою очередь не так зависит от регионального законодательства в области транспортного налога. Здесь на первый план выходят общий уровень дохода и, модели, которые укладываются в бюджет покупателя. Так в Адыгее автомобили до 300 тыс. рублей составляют почти половину всех предложений, а 80% из них, как раз обладают мощностью до 100 л.с. В Курганской области ситуация схожа – более 50% рынка это авто до 300 тыс., а 70% из них с мощностью до 100 л.с.»

Согласно исследованию, автомобили на вторичном рынке в кузове седан наиболее востребованы в Калмыкии (83,3%) и в Чечне (83,2%). Универсалы больше всего распространены в Чувашии (13,6%), внедорожники в Москве (41,7%), купе также в столичном регионе (1,3%), минивэны в Приморском крае (59,7%), хетчбеки в Томской области (36,4%), а кабриолеты в Крыму (0,3%). «В России исторически любят седаны, -- продолжает Михаил Ерцев. -- И не смотря на то, что​ в последние 10 лет спрос смещается в сторону кроссоверов, на вторичном рынке седанов значительно больше. А в тех регионах, где любовь к отечественной «Классике» и Приорам неиссякаема, доля седанов больше, чем в среднем по России. Так в Чечне из 3 тыс. седанов (83% от рынка) более 1 тыс. это автомобили Lada. Такая же картина наблюдается и в соседней Калмыкии – 100 автомобилей Lada из 300 представленных седанов».

Помимо этого, из отчета следует, что больше всего автомобилей на вторичном рынке с механической коробкой передач представлено в Курганской области (92%), с вариатором - в Хабаровском крае (46,9%), с роботом - в Иркутской обл. (10,2%), а автоматическая трансмиссия наиболее востребована в Ингушетии (85,4%). Больше всего автомобилей с передним приводом предлагается в Карачаево-Черкессии (94,2%), с полным приводом - в Москве (39,4%). Большая доля автомобилей с бензиновым двигателем представлена в Белгородской области (94,6%), с дизелем - в Калининградской (35,5%), а гибриды и электрокары - в Ульяновской области и в Краснодарском крае.