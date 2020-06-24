Поедет ли в России «цифровой дальнобойщик»?

В России со следующего года предполагается запустить сервис "цифрового дальнобойщика". По словам представителей инициатора проекта – НТИ «Автонет», новый сервис поможет отслеживать перемещение груза, контролировать смену водителя, конечную разгрузку. Он будет настроен на обеспечение беспрерывного движения прицепа со сменой водителей и тягачей. Предполагается, что на начальном этапе тягачи будут забирать грузовой прицеп со склада, далее груз будет перехватываться через каждые 350 км. новым водителей и, возможно, тягачом. А освободившиеся водители будут возвращаться в исходную точку отправки.

«Технология "цифрового дальнобойщика" позволит сократить время перевозки груза за счет снижения времени отдыха водителя на маршруте. То есть у него остается возможность отдохнуть после прохождения его отрезка маршрута, но в стоимость перевозки эти издержки уже не будут включены. В настоящий момент во всем мире почти 100% грузового транспорта являются подключенными к различным телематическим системам, которые позволяют передавать данные о каждом шаге грузовика. В целом это снизит не только время перевозки, но и рабочее время водителя, который сможет вернутся на базу и взять следующий заказ», - сообщил прессе Ярослав Федосеев, представитель НТИ «Автонет».

По его словам, новый метод позволит осуществлять коммерческие автомобильные перевозки на 45% быстрее. Одновременно новая технология позволит их пользователям сэкономить, так как при челночной перевозке позволит находить водителей вдоль маршрута, где зарплаты обычно меньше, чем в крупных городах. Предполагается, что сервис будет работать на цифровой платформе «Автодата», которая будет собирать данные, обрабатывать их и формировать оптимальную нагрузку коммерческих автомобилей на маршрутах. В настоящее время новый сервис проходит облачное тестирование, его разработчики обещают, что он будет готов к внедрению в 2021 году.

В целом участники логистического рынка позитивно оценивают идею внедрения новой цифровой платформы для автомобильных перевозок. «Мы считаем, сервис будет полезен, например, курьерским службам, -- говорит Виталий Легошин, руководитель федеральной логистической компании IML в Санкт-Петербурге. -- Он позволит удаленно учитывать время работы водителей, даст детальное понимание, кто именно находился за рулем автомобиля на каком участке магистрального маршрута. Дополнительный плюс – контроль манеры вождения, соблюдения маршрута, скоростного режима и ПДД. Следовательно, помимо снижения средней стоимости доставки, косвенно можно экономить на расходе топлива. Словом, новый сервис положительно повлияет и на качество доставки. Правда, открытым остается вопрос удобства работы с системой – интересно было бы увидеть какие именно данные и в каком виде будут представлены».

По мнению Ивана Головко, руководителя направления международных автоперевозок логистической компании Kuehne + Nagel в России, цифровизация логистической отрасли активно развивается во многих странах: например, ООН недавно анонсировала более широкое применение электронной системы e-TIR между странами, связанной с международной конвенцией упрощенного оформления грузов. Однако все же говорить о появлении аналога логистического «убера» в России пока преждевременно. «В России до сих пор никто не смог полноценно применить принцип работы агрегаторов для логистической отрасли, -- указывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic, -- Здесь все еще нерешенными остаются вопросы ответственности за перевозимый груз, добросовестность водителей и техническое состояние транспортных средств. Кроме них есть и законодательные ограничения. Что же касается предложения по ускоренной доставке груза, которая достигается посредством смены водителя и тягача, то такой подход уже сейчас есть у некоторых транспортных компаний, когда грузы перевозятся на новых авто штатными водителями».

Нерешенной проблемой для развития новых технологий в области логистики в России остаётся острая нехватка инфраструктуры. «Дефицит логистических хабов в точках пересечения транспортных потоков наблюдается даже в пределах федерального центра, не говоря уже об остальных регионах, -- указывает Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса подразделения «Билайн Бизнес» компании «Вымпелком». -- Качество дорожного покрытия вне федеральных трасс тоже составляет проблему. По сути, мы получаем препятствие на стыке виртуальных систем, возможности которых уже сейчас можно считать глобальными, и реальной инфраструктуры, которая на практике минимизирует эффект от внедрения интеллектуальных сервисов и uber-моделей управления автоперевозками».