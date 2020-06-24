Данные 40 млн пользователей Telegram попали в даркнет

В даркнете («темном интернете») опубликовали базу данных миллионов пользователей мессенджера Telegram, сообщило интернет-издание «Код Дурова». База содержит около 900 мегабайт файлов с номерами телефонов и уникальными пользовательскими идентификаторами.

Количества пользователей, чья информация попала в даркнет, пока неизвестно. Всего в базе содержится около 40 миллионов записей. У журналистов «Кода Дурова» получилось найти в ней данные сотрудников редакции. Около 30% записей в базе принадлежат российским пользователям, почти все остальные – иранским.

В пресс-службе Telegram подтвердили утечку данных, но заявили, что около 60% файлов в базе уже не актуальны и принадлежат старым пользователям. Они объяснили, что информация была слита из-за функции импорта контактов при регистрации. По словам представителей компании, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

Компания начала активно бороться с утечкой данных после жалоб в 2019 году и добавила настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Настройка, хотя и затрудняет повседневное использование Telegram, надежно защищает информацию пользователей. Почти все файлы, оказавшиеся в даркнете, были получены еще в середине 2019 года, до того как мессенджер начал борьбу с утечками.