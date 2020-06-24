Вход/Регистрация Подписка

Данные 40 млн пользователей Telegram попали в даркнет

Москва, 24.06.2020

В даркнете («темном интернете») опубликовали базу данных миллионов пользователей мессенджера Telegram, сообщило интернет-издание «Код Дурова». База содержит около 900 мегабайт файлов с номерами телефонов и уникальными пользовательскими идентификаторами.

Количества пользователей, чья информация попала в даркнет, пока неизвестно. Всего в базе содержится около 40 миллионов записей. У журналистов «Кода Дурова» получилось найти в ней данные сотрудников редакции. Около 30% записей в базе принадлежат российским пользователям, почти все остальные – иранским.

В пресс-службе Telegram подтвердили утечку данных, но заявили, что около 60% файлов в базе уже не актуальны и принадлежат старым пользователям. Они объяснили, что информация была слита из-за функции импорта контактов при регистрации. По словам представителей компании, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор.

Компания начала активно бороться с утечкой данных после жалоб в 2019 году и добавила настройку «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Настройка, хотя и затрудняет повседневное использование Telegram, надежно защищает информацию пользователей.  Почти все файлы, оказавшиеся в даркнете, были получены еще в середине 2019 года, до того как мессенджер начал борьбу с утечками.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  2. Приготовиться к потерям
    Частные инвесторы наконец-то хлынули на биржу, но из-за узости российского рынка они все чаще предпочитают западные акции и довольно слабо представляют, какие убытки могут понести
  3. Электрокары берут реванш
    Автомобильные тренды. Сегодня машины с электрической силовой установкой занимают в мировом парке автомобилей едва различимые 0,7%. Но, к примеру, в Норвегии уже 13% используемых машин передвигаются на электрическом ходу. Именно электрокары станут доминирующим средством сухопутного колесного транспорта к середине нынешнего столетия, уверяют эксперты.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама