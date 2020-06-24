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В Москве прошел парад Победы

Москва, 24.06.2020
  • В Москве прошел парад Победы

ТАСС

На Красной площади в Москве состоялся парад Победы. В начале торжества войска поприветствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу и направился для доклада президенту РФ Владимиру Путину о готовности к параду, после чего глава государства произнес торжественную речь, в которой отметил, что церемония проходит в годовщину парада победителей.

«От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов – как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения», - подчеркнул президент.

Путин напомнил, что в 1941 году более 80% германских вооруженных сил и их союзников были сосредоточены против СССР», также он заверил, что «мы всегда будем помнить, что нацизм был сокрушен советским народом».

«Эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан», - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что именно СССР принадлежит наибольший вклад в победу во Второй мировой войне.

«Красная армия разгромила более шестисот дивизий врага, уничтожила 75% от общего числа самолетов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь», - сказал президент. Он подчеркнул, что именно в этом состоит «главная, честная, ничем не замутненная правда о войне».

Парад длился 1 час 15 минут и состоял из трех частей  - официальной, далее прошли пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

В церемонии принимали участие 14 тысяч человек, 234 единиц боевой техники, 75 самолетов и вертолетов. На парад в Москву приехали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Также присутствовали послы стран - союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

В пешей части парада приняли участие 11 расчетов в исторической форме времен войны, также прошли группы в форме участников военного парада 1945 года. В параде приняли участие военные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

 

 

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