В России за сутки выявлено 7176 новых случаев COVID-19

За истекшие 24 часа в России зафиксировано 7 176 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. Из новых случаев заболевания 31,6% новых пациентов не имели клинических проявлений инфекции. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 606 881 случай коронавирусной инфекции. Прирост составил +1,2%. Отмечается, что количество случаев коронавируса в РФ продолжает снижаться. 22 июня новых случаев было 7,6 тыс., 23 июня было 7,4 тыс.

В Москве за истекшие сутки выявлено 811 новых случаев заболевания, что стало наименьшим показателем, начиная с апреля. Несмотря на это, столица продолжает оставаться на первом месте по количеству новых диагнозов. Нулевой прирост отмечен в Ненецком автономном округе. Наименьший прирост среди регионов за сутки наблюдается в Калининградской области - 0,3%, в Москве - 0,4%, Севастополе - 0,5%. В Чукотском АО, Северной Осетии, Чечне зафиксирован прирост по 0,7%.

Выписано за сутки из российских больниц 12 393 человека, из них в Москве - 2 020. За весь период эпидемии в России вылечилось от коронавирусной инфекции 368 822 человека. Число безвозвратных потерь за сутки - 154 человека. За весь период в России умерли от COVID-19 8 513 человек.

На втором месте по числу заболевших Подмосковье, где зафиксировано 507 новых инфицированных. В пятерке Ханты-Мансийский АО (+323), Санкт-Петербург (+218), Нижегородская область (+207).