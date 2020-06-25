Американские войска передислоцируются к российской границе

Как и следовало ожидать, поездка президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон закончилась важным заявлением Дональда Трампа о новом месте размещения части из девяти с лишним тысяч американских военнослужащих, которые он выводит из Германии. Как и предполагали эксперты, часть из них вернется домой, а вот для оставшихся переезд будет совсем коротким, потому что они, скорее всего, отправятся в соседнюю Польшу.

«Они (поляки) спросили нам, пришлем ли мы им дополнительные войска?» — заявил американский лидер на совместной с Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома и добавил, что часть выводимых из ФРГ военных передислоцируется в Польшу.

Трамп также отметил, что это (сокращение контингента в ФРГ) только начало больших перемен, и подчеркнул, что Варшава предложила оплачивать пребывание солдат и офицеров ВС США на своей территории.

Дуда стал первым иностранным гостем в Белом доме за четыре последних месяца. Он приехал накануне президентских выборов у себя на родине, которые пройдут в предстоящее воскресенье. Кстати, демократы не преминули покритиковать президента за то, что он решил накануне выборов помочь польскому коллеге.

Эта критика не совсем справедлива, потому что несмотря на намеки Анджея Дуды о якобы готовом соглашении, никаких официальных документов об отправке дополнительного контингента американских войск в Польшу во время этого визита подписано не было.

В Пентагоне заявили, что в оборонном ведомстве пока еще прорабатывают все варианты вывода 9,5 тысяч американских военных и членов их семей из ФРГ.

В ходе переговоров в Белом доме ни Трамп, ни Дуда не упомянули о польской инициативе назвать военную базу в Польше «Форт Трамп». Похоже, между сторонами возникли споры по вопросу о финансировании строительства и инфраструктуре. Кстати, в скандальной книге «Комната, где все произошло», бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон пишет, что Трамп якобы жаловался, что не помнит, что соглашался на название «Форт Трамп».

Дональд Трамп заявил, что он «вероятно» переведет войска из Германии в Польшу через считанные дни после того, как помощник по национальной безопасности Роберт О’Брайен написал, что Пентагон «может» переместить военнослужащих куда-нибудь в Европе, а также в Индо-Тихоокеанский регион или вернуть их домой.

«Польша – одна из стран, которые выполняют свои обязательства»,- похвалил Трамп Варшаву на пресс-конференции, говоря о добровольном согласии членов НАТО тратить 2% ВВП на оборону. В отличие от Германии, которая хотя и пообещала выполнить это условие в 2014-24 годах, но пока мало что сделала в этом направлении. Кстати, еще одной причиной вывода войск из ФРГ президент Трамп назвал энергетическую политику Берлина, который покупает у России газ и несмотря на все уговоры и давление Вашингтона защищает строительство «Северного потока — 2».

На вопрос одного из журналистов, как к решению об отправке дополнительных американских войск в Польшу могут отнестись в Кремле, Дональд Трамп ответил: «Это очень сильный сигнал России. Но я думаю, что еще более сильный сигнал России — то, что Германия платит миллиарды долларов за энергоносители, которые поступают по газопроводу».

В Германии на постоянной основе расквартированы приблизительно 35 тыс. американских военнослужащих с семьями. Это главная база Пентагона для операций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Президент Трамп хочет снизить численность американского контингента до 25 тыс. человек.

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает о предстоящем выводе американских войск из Германии, Анджей Дуда объяснил, что хотя он и не может указывать Трампу, куда посылать военнослужащих ВС США американских, он попросил не выводить их из Европы, потому что это отрицательно скажется на безопасности и стабильности континента. Польша, по его словам, не только готова, но и хочет принять дополнительные американские войска.

Польский президент также вновь подчеркнул, что присутствие войск НАТО и особенно американских войск в Польше является гарантией ее безопасности.

«Они (войска США) показывают, что если кто-то захочет напасть на Польшу, — заявил Дуда, недвусмысленно намекая, конечно, на Россию, — это не будет легкой прогулкой, потому что сильнейшая армия в мире находится на нашей территории и помогает защищать наши границы».