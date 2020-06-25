Кто писал поправки в Конституцию

Свои предложения по поправкам в Конституцию могли выдвинуть как общественные организации, так и отдельные граждане. Отдельно решался вопрос о том, кто весь этот поток идей будет обрабатывать, компилировать и доводить до ума (а потом и до умов).

15 января Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В нее вошли 75 человек. Состав получился разнообразный: политики, представители бизнеса, общественных объединений, люди науки, искусства, спортсмены. Сопредседателями же стали председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

К 13 февраля группа собрала и обобщила более 500 предложенных поправок. Как отметил на встрече с ее представителями президент, не все предлагаемые гражданами и организациями поправки попадут в Конституцию, но они в любом случае не должны «уйти куда-то там под сукно». Между тем, некоторые идеи с самого начала стали предметом бурных словесных баталий.

Что у авторов о языке

Одной из самых резонансных поправок стал пункт, касающийся русского языка, как языка «государствообразующего народа». «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — говорится в предложенном варианте пункта первого статьи 68.

Многим новая формулировка показалась обидной: противники поправки сочли, что она как бы указывает на то, что в России, конечно все народы равны, но некоторые «равнее». На территории нашей страны, кстати, проживает более 190 народов, распространены около трехсот языков и диалектов, относящихся к 14 языковым группам.

«Формулировка "государствообразующий народ" — это большая ошибка. Мой дед погиб под Кёнигсбергом, дядя — под Москвой. Разве они не за наше государство погибли?», — заявил «Коммерсанту» председатель президиума Всетатарского общественного центра Фарит Закиев.

Однако один из инициаторов, депутат ГД от «Единой России» Константин Затулин, предлагавший исправить и преамбулу к Конституции, указывает на то, что в действующей редакции Основного закона слово «русский» вообще звучит лишь однажды и этого явно недостаточно, чтобы показать «важную, системообразующую роль наиболее многочисленного русского народа в существовании и развитии России».

Правда, как рассказал Затулин каналу «Живые комментарии» на Яндекс.Дзен, ввести в текст Конституции термин «государствообразующий» он не предлагал, «чтобы не породить некие кривотолки». В варианте Затулина поправка должна была выглядеть так: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». При этом депутат подчеркивает, что такая поправка имела бы далеко идущие последствия для соотечественников, став по сути «отправной точкой для репатриации».

Тем не менее, преамбулу к Конституции менять не стали. Хотя про соотечественников не забыли. О них, а также о коренных малочисленных народах говорится в статье 69. А в 68 статье наравне с репликами о «государствообразующем народе» нашлось место культуре РФ, как уникальному наследию многонационального народа. Отразить это предложил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, предлагавший также начать 67 статью с пункта о «преемственности поколений, рождающих государственное единство через общность комплекса истории, веры и идеалов предков, ответственность перед которыми и есть достойная национальная идея». В итоге, преемственность в 67 статье есть. Хотя и несколько иначе сформулированная: начиная с Союза ССР.

На Бога надейся

В одной статье место нашлось и СССР (в котором Бога официально не было) и, собственно Высшему началу: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства признает исторически сложившееся государственное единство».

Упоминание Всевышнего в российском Основном законе появится впервые. Идея, предположительно, принадлежит патриарху Кириллу. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — процитировал патриарха в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

То, что гимн — это все-таки песня, а Конституция — юридический документ, по мнению инициаторов поправки, видимо, особого значения не имеет. Хотя ее противники усмотрели в озвученной идее посягательство на «светский» статус государства.

По этому поводу высказалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, в идее упоминания Бога в Основном законе нет противоречия тому, что Россия — светское государство. «Думаю, что это упоминание будет важно для всех религий, которые живут в нашей стране. И для православных. И для мусульман, и для иудеев, и для католиков, и для всех остальных», — цитирует Поклонскую «КП».

Депутат напомнила, что упоминания о Боге есть в Конституции многих стран: Греции, Канады, Германии, Украины. И предложила свой вариант поправки (опять же, в преамбулу): «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним».

Союз каких сердец

«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и родителя номер два, будут папа и мама», — заявлял Владимир Путин, и это также нашло отражение в Конституции. Поправка к статье 72, внесенной президентом, отдельно отмечает, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находится «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины…».

«Мы сегодня все с одобрением восприняли президентские поправки о семье, что это такое, что это союз мужчины и женщины. Семья — это муж и жена», — прокомментировал инициативы главы государства спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При этом предлагались и более причудливые варианты. Так депутат Госдумы Ольга Баталина сочла нужным дополнить конституционные полномочия Правительства РФ вопросами поддержки традиционных семейных ценностей, укрепления и защиты семьи, как союза мужчины и женщины. Владимир Путин в целом идею одобрил, хотя и отметил, что союз мужчины и женщины – это брак, а с семьей дело обстоит «немножко по-другому».

Критике предложенная поправка подверглась в первую очередь со стороны ЛГБТ-сообщества. Ведь, по сути, таким образом, возможность заключения однополых браков отметается на конституционном уровне. А с ней и какая-либо защита прав членов таких союзов со стороны государства, например, в имущественных спорах (и не только).

Однако Россия будет отнюдь не первой страной, в которой брак возможен лишь между разнополыми партнерами. Это, например, прописано в конституции Польши, Хорватии (причем недавно, в 2013 году), Латвии, Венгрии, Литвы, Армении, Черногории, Сербии, Словении и т. д.

В Бразилии статья 226 конституции признает «семейной единицей» «устойчивый союз между мужчиной и женщиной», и отмечает, что закон должен способствовать превращению этого союза в брак. Хотя сейчас в стране разрешены и однополые браки.

Ни пяди земли

Корректировку претерпела также 67 статья Конституции, речь в которой идет о суверенитете. Именно актер Владимир Машков предложил внести поправку, касающуюся запрета на отчуждение территорий России. «Отдавать нельзя. И нельзя чтобы даже мысли возникало о том, что можно "торгануть" землей взамен на что-то», — цитирует актера, вошедшего, кстати, в рабочую группу по поправкам, «Российская газета».

Как рассказал изданию Владимир Машков, идея родилась во время поездок по Владивостоку, Приморью, Калининграду. Инициативе дали ход. В обновленном варианте статьи указывается, что «Российская федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, ремаркации государственной границы Российской федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Впрочем, эту поправку, по крайней мере, экспертное сообщество приняло положительно, посчитав, что это своевременная и важная мера, которая позволит укрепить суверенитет страны.

«Поправки, связанные с суверенитетом крайне нужны и важны. Это своего рода "защита от дурака" — они не дадут никакому президенту в будущем расплачиваться за что-либо нашими территориями», — передает РИА Новости мнение профессора ВШЭ Олега Матвейчева, озвученное в ходе круглого стола, прошедшего в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

Обнуляем!

Самая громкая инициатива, породившая волну не только серьезных дискуссий, но и уже вошедшая в анналы рунета, касается «обнуления» президентских сроков. И выдвинула ее депутат «высокого полета» — первая в мире женщина-космонавт, а ныне — депутат Госдумы, Валентина Терешкова

10 марта Терешкова предложила либо «вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», либо «если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией». По словам Терешковой, людей беспокоит то, что будет после 2024 года. Депутат попросила коллег поддержать предложение «по сути и по смыслу», а затем помочь юридически сформулировать предложенную поправку.

В результате из пункта 3 статьи 81, где говорится, что одно лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, слово «подряд» убрали. При этом статью дополнили пунктом 31, в котором поясняется, что прежнее число президентских сроков для человека, уже занимающего пост главы государства, с момента вступления в силу поправок к Конституции обнуляется.

Как заявил РБК один из сопредседателей рабочей группы по поправкам Андрей Клишас, суть «поправки Терешковой» в том, чтобы отвлечь чиновников от трансфера власти. Это связано с необходимостью стабилизировать политическую систему.

«Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», — пояснил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации.

Сам «фигурант» поправок пока не склонен к «рысканью глазами в поисках возможных преемников» (но так, по его словам, повели бы себя чиновники году в 22-м, не появись поправка о возможности баллотироваться еще раз). Президент, как сообщает агентство, подчеркнул, что для себя еще ничего не решил, объяснив свою позицию стремлением обеспечить в оставшиеся до новых президентских выборов четыре года стабильную работу всех уровней власти. То есть, не до того сейчас. При этом Владимир Путин и не исключил возможности вновь баллотироваться на высшую государственную должность. В случае, если граждане поддержат предложенные поправки.

О том, какой выбор сделают россияне, станет известно скоро: голосование уже началось и продлится до 1 июля. Какое-то время, безусловно, потребуется на обработку полученных данных. Однако, по сути, уже в ближайшие две недели станет ясно, найдет ли большинство голосовавших общий знаменатель в разношерстном наборе конституционных поправок.