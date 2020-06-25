Индексы и нефть движутся в разных направлениях

Компании «Аэрофлот» заподозрили в перевозе пассажиров зарубеж в период пандемии, «Алроса» остановила работу крупного рудника в Якутии из-за коронавируса, а «Сбербанк» снизил ставку по потребительским кредитам до 11,9%. На этом фоне российский рынок умеренно падал.

В четверг индекс Мосбиржи упал на -1,12% до 2760,75 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,87% до 1257,18 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:05 мск стоила – 40,75 долларов за баррель (+1,09%). Российская валюта немного снижалась – 69,24 рублей за доллар.

Снижение ставки про потребительским кредитам негативно сказалось на акциях «Сбербанка» (-1,07%). Падали и акции «Аэрофлота» (-1,48%). Представитель компании прокомментировал выполнение пассажирских рейсов авиакомпанией за границу при действующем запрете на въезд. По его словам, перевозчик развивает грузовую сеть на пассажирских судах и чтобы вписаться в логистические цепочки, должен обеспечить регулярность грузовых рейсов. Поэтому на некоторые рейсы продавались билеты для пассажиров. Однако, как уверяют в компании, на рейсах перевозили только тех, кому разрешен въезд в страну назначения.

В минусе были и котировки «Алросы» из-за приостановки работы якутского рудника «Интернациональный» из-за обнаружения коронавируса у нескольких сотрудников предприятия. Хуже рынка также торговались бумаги «Русгидро» (-5,48%), «Газром нефти» (-4,31%), «Газпрома» (-2,18%), «Сургутнефтегаза» (-2,59%) и «Интер РАО» (-1,99%).

В лидерах дневных торгов были акции «Яндекса» (+3,02%), QIWI(+2,17%), X5 Retail group (+2,11%) и «Ростелекома» (+1,99%).