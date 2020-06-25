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Курорты России оказались не готовы к открытию сезона

Москва, 25.06.2020
  • Курорты России оказались не готовы к открытию сезона

ТАСС

Российские отели и санатории оказались не готовы к приему гостей, несмотря на формальное возобновление туристического сезона клиентов из-за новых требований Роспотребнадзора, пишет «Коммерсантъ». В настоящее время в Сочи из 65 санаториев и отелей работает только 20, в Татарстане открылось две здравницы из 50, в Кавказских Минеральных Водах — шесть из 120, в целом по Краснодарскому краю функционируют 90 из более 200 объектов, в Ставропольском крае — 30 из 124. В Крыму готовность принять гостей подтвердило 50% отелей.

Эксперты связывают данный факт с новыми нормами Роспотребнадзора. Уточняется, что самые большие сложности у отелей вызывает закупка оборудования, а также проведение массового тестирования на наличие COVID-19, а также необходимость расширения штата.

Достоверно известно, что примерно 10–30% объектов размещения в текущем сезоне могут не открыться, в основном к ним относятся «малые и средние отели».

«Крупному бизнесу удалось пережить кризис», —рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как результат туристы могут переориентироваться на размещение в частном секторе. Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, рекомендации не раз корректировались по просьбе бизнеса и Ростуризма.

Ранее сообщалось, что часть отелей 1 июня не смогли открыться из-за высоких финансовых затрат, которые повлекли бы за собой исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. С 1 июля планируется открытие отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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