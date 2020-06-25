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Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы главы республики

Москва, 25.06.2020
  • Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы главы республики

ТАСС

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Польша вмешиваются в предвыборную гонку в Белоруссии, сообщает БелТА. Он сообщил, что что его оппоненты требуют честных выборов, но сами ведут себя нечестно.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. И в Польше живут, и из России подкидывают», - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что в ходе этого процесса применяются «самые современные фальшивые технологии», также Лукашенко намерен переговорить на эту тему в российским президентом Владимиром Путиным.

В частности, политик привел в пример «фейк, распространенный через мессенджер Telegram, о наличии счета у одного и его сыновей в Швейцарии на $840 млн». Лукашенко предложил забрать эти деньги любому, кто их «там найдет».

Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России», - добавил белорусский лидер.

Накануне Александр Лукашенко побывал в Москве на параде Победы. Также он получил приглашение от российского лидера принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, которая состоится 30 июня.

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