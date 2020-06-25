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МКБ помог «Росспиртпрому» увеличить экспорт спирта зарубеж

Москва, 25.06.2020

Московский кредитный банк (МКБ) расширил объем банковских гарантий для АО «Росспиртпром» более чем на 40% до 4,1 млрд рублей. Это позволило предприятию увеличить объем экспорта своей продукции на внешние рынки.

«Потребность в увеличении лимита была обусловлена ситуацией с COVID-19 и возросшим спросом на спирт со стороны стран Европы и Ближнего Востока. Финансирование МКБ позволило компании увеличить объемы экспорта спирта и оказать поддержку в мероприятиях по борьбе с короновирусом во всем мире», - прокомментировал директор департамента по работе с промышленными предприятиями Александр Афонин.

Банковские гарантии необходимы для того, чтобы поставщик мог гарантировать бюджету уплату всех налоговых платежей. Это необходимо поскольку спирт, поступающий на экспорт, не облагается акцизом и НДС.

«Мы признательны МКБ за оперативное расширение лимитов. За период апрель-июнь 2020 года нам удалось откликнуться на повышенный спрос со стороны наших зарубежных покупателей. Имея такого надежного партнера в лице МКБ мы сможем и в дальнейшем реагировать на запросы зарубежного рынка и использовать весь свой потенциал», - отметила коммерческий директор АО «Росспиртпром» Елена Манохина.

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