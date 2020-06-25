МВФ: «Прошел кризис невиданных масштабов»

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по глобальной экономике. По сравнению с апрельским он оказался значительно хуже. Если на первом этапе пандемии новой коронавирусной инфекции экономисты МВФ предсказали спад в глобальной экономике на уровне 3%, то сейчас, по уточненным данным, они прогнозируют спад в 4,9%.

В МВФ нынешний кризис, спровоцированный коронавирусом, сравнивают с Великой депрессией. Несмотря на то, что список стран, приступивших к «открытию» своих экономик, увеличивается с каждым днем, все больше свидетельств того, что восстановление будет очень неровным и продлится дольше, чем считалось ранее. Для того, что сделать пессимистический прогноз, не нужно быть семи пядей во лбу — коронавирус не сдается, угроза второй волны нарастает. В Китае, ФРГ, США, Израиле и других странах всплеск новых заражений и новые-старые ограничения. Хотя о возврате к полному карантину, никто не говорит, но такая возможность, конечно, существует и все время маячит где-то на заднем плане.

В прогнозе МВФ отмечается, что медленному восстановлению глобальной экономики способствует и то обстоятельство, что рабочая сила сильно пострадала от массовых увольнений и закрытий предприятий и фирм.

На 2021 год Фонд прогнозирует рост экономики на 5,4%, что значительно ниже допандемических прогнозов. В целом же, по мнению экономистов МВФ, потери глобальной экономики от коронавируса в 2020-21 годах превысят 12 трлн долларов.

«Определенно можно говорить, что мы еще не победили коронавирус, — комментирует новый прогноз глава управления исследований МВФ Гита Гопинат. — Сейчас пришел кризис невиданных масштабов, и таким же будет и восстановление».

Экономисты МВФ — большие пессимисты, чем их коллеги из Организации экономического развития и сотрудничества (OECD). Их прогноз по экономике США на текущий год хуже прогноза OECD и экономистов Федеральной Резервной Системы и Бюджетного комитета Конгресса США. В МВФ считают, что в этом году в первой экономике планеты будет спад в 8%, а в следующем — рост на 4,5%. Прогноз ФРС: 6,5 и 5% соответственно

Сравнивая «вирусный» кризис с Великой депрессией, Гита Гопинат все же считает, что по глубине и продолжительности он будет слабее благодаря неплохому состоянию глобальной экономики перед приходом коронавируса и относительной стабильности финансовой системы. Она также подчеркнула, что говорить о темпах восстановления трудно и что многое будет зависеть от разработки вакцины и, что, естественно, самое главное, от новых волн пандемии и закрытий экономик.

Пандемия с одинаковой силой ударила и по развитым, и по развивающимся экономикам. Для экономики еврозоны, например, на этот год прогнозируется спад на уровне 10,2% и рост в 2021 г. на 6%. Прогноз по КНР: рост второй экономики планеты в этом году на 1%, а в следующем — на 8,2%.

Конечно, пандемия крайне негативно сказывается и на глобальной торговле. Ее объем в первом квартале, по данным МВФ, сократился на 3,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Эти данные в целом совпадают с данными Всемирной Торговой Организации (ВТО), которая прогнозирует резкий спад в первой половине этого года. Кстати, предварительные данные свидетельствуют, что во втором квартале глобальную торговлю ждет рекордный спад в 18,5%.