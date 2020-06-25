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Мировые цены на нефть падают из-за рекордов США по запасам

Москва, 25.06.2020
  • Мировые цены на нефть падают из-за рекордов США по запасам

Из открытых источников

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня на новостях из США, сообщает РБК. Ранее стало известно, что добыча за океаном выросла впервые за 11 недель при этом запасы достигли нового рекордного показателя в 540,7 млн баррелей.

Уточняется, что утром 25 июня, стоимость котировок с продажей в августе на сорт Brent на лондонской бирже ICE потеряли 6%, составив $39,8 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе потерял 6,59% и торгуется по $37,71 за баррель.

Аналитики уточняют, что на стоимость нефти оказывает влияние рост добычи нефти в США на 11 млн баррелей в сутки при том, что с начала апреля этот показатель постоянно снижался, до этого – с ноября 2019 года по март 2020 добыча в сутки держалась на уровне 13 млн баррелей. При этом на 1,4 млн баррелей увеличились и запасы нефти в США, достигнув рекордных 540,7 млн баррелей, что стало историческим рекордом. Аналитики при этом ожидали, что запасы будут расти медленней, примерно на 0,3 млн баррелей. При этом запасы в самом крупном хранилище нефти в США - Кушинге сократились, составив 45,8 млн баррелей, что свидетельствует о снижении на 1 млн баррелей в неделю.

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