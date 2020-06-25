Памфилова пообещала вытащить «за ушко на солнышко» всех, кто пытается голосовать дважды

Глава ЦИК Элла Панфилова, комментируя заявление журналиста и ведущего «Дождя» Павла Лобкова о том, что он проголосовал дважды по поправкам в конституцию, заявила, что его бы «все равно вычислили».

Ранее Лобков заявил, что проголосовал дважды – первый раз на своем участке и второй, дистанционно с помощью электронного голосования. В правоохранительных органах заявили, что за попытку проголосовать дважды журналисту может грозить административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, для голосования будет учтен только его электронный голос.

«Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность», - сообщила Панфилова. При этом она утверждает, что даже если бы ведущий не заявил о том, что проголосовал дважды, его все равно бы его вычислили благодаря идентификации. Глава ЦИК отметила, что идет «обкатка» системы электронного голосования, в этой связи только два региона, Москва и Нижний Новгород, получили возможность проголосовать удаленно.

«Система не готова в масштабах России, могут быть и сбои - новое это дело», - добавила Панфилова. Она уточнила, что сроки электронного голосования не зря ограничены датой 30 июня, именно для того, чтобы была возможность сверить списки. По словам чиновницы, при выявлении «двойного голосования» ящик сразу опечатывается, а на нарушителя составляется акт. В любом случае, по словам Памфиловой, «нет худа без добра» и, если есть еще желающие проголосовать дважды они должны знать, что «мы их всех за ушко на солнышко вытащим».