Вход/Регистрация Подписка

Памфилова пообещала вытащить «за ушко на солнышко» всех, кто пытается голосовать дважды

Москва, 25.06.2020
  • Памфилова пообещала вытащить «за ушко на солнышко» всех, кто пытается голосовать дважды

ТАСС

Глава ЦИК Элла Панфилова, комментируя заявление журналиста и ведущего «Дождя» Павла Лобкова о том, что он проголосовал дважды по поправкам в конституцию, заявила, что его бы «все равно вычислили».

Ранее Лобков заявил, что проголосовал дважды – первый раз на своем участке и второй, дистанционно с помощью электронного голосования. В правоохранительных органах заявили, что за попытку проголосовать дважды журналисту может грозить административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, для голосования будет учтен только его электронный голос.

«Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность», - сообщила Панфилова. При этом она утверждает, что даже если бы ведущий не заявил о том, что проголосовал дважды, его все равно бы его вычислили благодаря идентификации. Глава ЦИК отметила, что идет «обкатка» системы электронного голосования, в этой связи только два региона, Москва и Нижний Новгород, получили возможность проголосовать удаленно.

«Система не готова в масштабах России, могут быть и сбои - новое это дело», - добавила Панфилова. Она уточнила, что сроки электронного голосования не зря ограничены датой 30 июня, именно для того, чтобы была возможность сверить списки. По словам чиновницы, при выявлении «двойного голосования» ящик сразу опечатывается, а на нарушителя составляется акт. В любом случае, по словам Памфиловой, «нет худа без добра» и, если есть еще желающие проголосовать дважды они должны знать, что «мы их всех за ушко на солнышко вытащим».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Пекин готовится к отказу от доллара
    Китай скупает золотодобывающие компании по всему миру
  2. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  3. Приготовиться к потерям
    Частные инвесторы наконец-то хлынули на биржу, но из-за узости российского рынка они все чаще предпочитают западные акции и довольно слабо представляют, какие убытки могут понести
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама