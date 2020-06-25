Пенсионному фонду поставят капельницу за триллион

Проект основных характеристик бюджета ПФР на 2021–2023 годы предполагает, что трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России в 2021 году увеличится почти на 1 трлн руб. Таким образом, пишет РБК со ссылкой на текст документа, в 2021 году почти 21% всех расходов федерального бюджета будет направлен в Пенсионный фонд. Проект подготовлен на базе экономического прогноза Минэкономразвития.

Доходы ПФР в 2021 году прогнозируются на уровне 9,67 трлн руб., из них 4,12 трлн руб. предоставит федеральный бюджет через трансферты. Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год, заложенным в действующем бюджете. В 2022 и 2023 годах трансферт ПФР составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

Резкое увеличение трансфертов внебюджетным фондам связано как со снижением тарифа страховых взносов для малого бизнеса, так и с общим снижением поступлений взносов в ПФР из-за последствий пандемии коронавируса. Впрочем, предполагает издание, в итоговом проекте бюджета ПФР суммы федерального трансферта могут уменьшиться, поскольку МЭР уже улучшило прогноз по экономике (в частности, вместо спада ВВП на 5% в 2020 году теперь ожидается 4,8%, а в 2021 году прогнозируется рост на 3,2% вместо 2,8%).

Нет работы – нет пенсий

Все достаточно просто, говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев: правительству приходится компенсировать выпадающие поступления от фонда оплаты труда, который сократился в апреле почти на четверть. Дело в том, что часть россиян потеряла работу, а многие получают сейчас меньше, чем до кризиса. В обозримом будущем ситуация вряд ли станет лучше, скорее наоборот - стоит ожидать дальнейшего роста безработицы на фоне пониженной потребительской активности населения. Именно проблемы на рынке труда и являются главной причиной давления на бюджеты социальных фондов, тогда как снижение размера страховых взносов в рамках антикризисной поддержки имеет второстепенное значение.

Учитывая трудности в экономике, в ближайшее время доля поддержки со стороны федерального бюджета может увеличится до 55-60% от общих доходов ПФР, ожидает аналитик. Особенно если будут приняты поправки в Конституцию, которые подразумевают ежегодную индексацию пенсий и прочих социальных выплат. Таким образом, разрыв между доходами и расходами фонда может на деле оказаться еще более широким, чем ожидал Минфин в прошлом году: вероятнее всего дефицит фонда превысит 270-300 млрд рублей в 2020 году и в 2021 году вернется на уровень 2019 года - 210 млрд рублей.

Пенсионной системе требуется настройка

Подобная ситуация способна стать причиной для очередного начала разговоров о пенсионной реформе, в том числе касаемо идеи по внедрению индивидуального пенсионного капитала, который неоднократно пытались пропихнуть под разными названиями. Пенсионная система в нынешнем виде совершенно не работает, уверен Арсений Дадашев: из-за огромной роли бюджетной, а не страховой части население продолжает получать весьма скромные выплаты, тогда как работающие пенсионеры сталкиваются с отказами по индексации пенсий. Очередная реформа способна лишь ухудшить жизнь россиян и привести к большей нагрузке на работодателей и население (по части обязательных выплат).

К сожалению, добавляет эксперт, проблему можно решить только за счет более высоких доходов населения, которые позволят ему самостоятельно заняться накоплением доходов, как это сейчас происходит в западных странах. А для этого государству необходимо обеспечить высокий рост экономики и организовать достойные фискальные стимулы.

Бюджет не резиновый

«Увеличение расходов на пенсию» - это очень красивая фраза, за которой, безусловно, стоит стремление поднять уровень электорального доверия традиционно наиболее лояльной части населения, а именно пенсионеров, отмечает, в свою очередь, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он напоминает, что грядет голосование по поправкам, в котором большая ставка делается, судя как минимум по содержанию самих поправок, именно на них.

«К этой же категории сообщений, надо полагать, можно отнести и прошедшую в начале недели новость о том, что Минтруда предложил проиндексировать страховую пенсию работающим пенсионерам на 6,3% в 2021 году, на 5,9% - в 2022 и на 5,6% - в 2023. Очевидно, что цифры отталкиваются от таргетируемой инфляции и почти вдвое превышают ее, что, по логике, должно восприниматься именно как повышение, а не индексация, уже не говоря о том, что работающие пенсионеры традиционно находятся на втором плане, в то время как доля таковых постоянно растет», – говорит эксперт.

Однако если посмотреть на параметры бюджета на следующий год, а также на структуру дохода ПФР, то обнаружится, что в следующем году Минфин планирует сохранить расходную часть федерального бюджета на уровне 19,7 трлн руб. Соответственно, указывает Алексей Антонов, если какие-то средства будут дополнительно направлены ПФР, то где-то, увы, их недосчитаются. Хочется верить, что это будут, например, расходы на содержание чиновников, но, где именно «урежут» бюджет, чтобы добавить средств пенсионному фонду, пока неизвестно.

Второй важный момент, продолжает эксперт, заключается в том, что, строго говоря, мы не говорим о росте доходов ПФР, а лишь о компенсации части недополученных поступлений в результате двукратного до 15% снижения тарифа страховых взносов для субъектов МСБ. При этом ставка взносов именно в пенсионный фонд снизилась еще сильнее, сразу с 22% до 10% заработной платы сотрудников. То есть, грубо говоря, речь не идет о накачивании ПФР бюджетными средствами, а о компенсации выпадающих объемов поступлений.

Ну и, заключает Алексей Антонов, как уже было сказано, индексация пенсий, заложенная на следующие три года, традиционно рассчитывается исходя из таргетируемой инфляции. А какой она будет на самом деле, сейчас сложно предположить.