Почти 6 млн россиян за время изоляции нашли удалённую работу

Почти 6 миллионов россиян нашли удаленную работу в период нерабочих дней, почти 5 миллионов россиян продолжают работать удаленно, заявил глава Минтруда РФ

Антон Котяков – глава Минтруда РФ – заявил, что почти 6 млн россиян за время режима самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса, нашли себе удалённую работу.

«Мы проанализировали запросы от работников и работодателей в Роструд за последние 3 месяца и пришли к выводу, что 90% запросов касались вопросов, связанных с удаленной работой», – цитирует чиновника РИА Новости.

При этом Котяков подчеркнул, что число рабочих мест, находящихся сейчас из-за пандемии под воздействием ограничительных мер, сокращается.

«И динамика этого сокращения более высокая, чем динамика снижения количества граждан, которые находятся на удаленной работе», - резюмировал глава Митруда