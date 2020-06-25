Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о климатическом перевороте

Июнь 2020, который уже успел стать как самым «мокрым», так одновременно и самым жарким первым месяцем календарного лета за последние годы, завершится новым климатическим переворотом.

И если, по прогнозу синоптиков, до конца рабочей недели в большинстве российских регионов температурный фон будет находиться в пределах нормы, то к выходным ситуация в очередной раз начнёт меняться.

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москву возвращается аномальная жара, которая в предстоящие выходные может стать рекордной. При этом уже в пятницу температура воздуха в столичном регионе станет превышать привычные показатели на 4-6 градусов – ожидается плюс 28-29, а на следующий день вероятнее всего, будет установлен новый температурный максимум.

Как предупреждают метеорологи, днём в субботу при переменной облачности осадков не ожидается. И если ночью в Москве воздух ещё будет остывать до плюс 16, то в светлое время суток столбики термометров поднимутся до плюс 32-33. Таким, образом, может быть установлен рекорд, который держится с 27 июня 2013 года, когда метеостанции фиксировали плюс 32.

Однако новый климатический переворот погода сделает в воскресенье, 28 июня. По прогнозу синоптиков, в последний день этой недели удушающий зной сменится грозовыми дождями и порывистым холодным ветром. При этом в ночные часы – достаточно комфортно, без осадков и плюс 20-24. А вот днём Москву и Подмосковье в какой уже раз в этом месяце накроют сильные ливни, прогремят грозы, порывы ветра составят 17-19 метров в секунду, а градусники покажут плюс 22-23, что для конца июня всё-таки прохладно.

Прогноз погоды на выходные на российских курортах

Жарко в предстоящий уикенд будет на российских курортах, где после относительно мягкой погоды, также произойдёт климатический переворот.

Погода Крыму

Например, на всей территории Крыма заметно повысится температурный фон. Ещё в начале недели здесь воздух прогревался до плюс 20-23 и шли дожди. А уже в субботу, 27 июня и в воскресенье, 28 июня в Ялте, Гурзуфе и Алупке будет малооблачно, без осадков и плюс 28-31.

Похожая погода ожидается в Севастополе, Судаке, Алуште – плюс 29-30, солнечно, дождей также не ожидается. В Феодосии, Коктебеле, Евпатория и Джанкое ещё теплее – плюс 31-33, ясно и солнечно. В Керчи чуть свежее – плюс 27-29, но также яркое солнце и отсутствие даже намёков на хоть какие-то осадки.

При этом отлично прогреется вода как в Чёрном море, так и в Азовском – температура на побережье, как обещают синоптики, идеальная для принятия морских ванн – плюс 23-24.

Погода в Краснодарском крае

На Кубани последние дни было очень неспокойно. В частности, накануне на Армавир обрушился сильный дождь с ураганным ветром, молниями и градом величиной с перепелиное яйцо. При этом здесь, а также в Краснодаре и Ейске столбики термометров поднимались до плюс 32. Пасмурная погода, но без осадков почти всю неделю держалась на черноморском побережье края.

В выходные же почти на всей территории региона установится сухая, солнечная погода. Например, в Анапе и Новороссийске синоптики обещают плюс 30-32, осадков не ожидается. В Сочи и Адлере чуть свежее – плюс 27-28, но и здесь обойдётся без небесной влаги.

В Геленджике, по прогнозу синоптиков, в ближайший уикенд погода нестабильная. Так, в субботу на солнце воздух прогреется почти до плюс 40, а в воскресенье неожиданно набегут облака, воздух остынет до плюс 27, к вечеру возможет кратковременный дождь.

Погода на курортах Кавказских Минеральных Вод

А вот на курортах Кавказских Минеральных Вод в предстоящие выходные погода неожиданно развернётся в сторону похолодания. В Кисловодске, где накануне стояла 30-градусная жара, в ночь на субботу столбики термометров рухнут к отметкам плюс 9-10. В светлое время суток 27 июня и в воскресенье, 28 июня тоже похолодает – ожидается плюс 20-22, облачно с прояснениями.

В Пятигорске, Минводах и Железноводске резкого падения температурного фона не будет, но и здесь станет прохладнее – после сегодняшних плюс 30-32, в выходные воздух прогреется максимум до плюс 25-27.

Прогноз погоды на выходные в Якутии

Любопытно, но в Якутии сейчас температурный фон значительно выше чем на юге страны. Здесь климатический переворот произошёл ещё в конце прошлой недели и ослабеет только к началу новой.

Климатическую обстановку в этом регионе формирует очень тёплый сектор циклона с центром над Эвенкией. Под его влиянием в Верхоянске, который знаменит суровыми морозами почти до минус 70, воздух в выходные прогреется до плюс 33-34. Это, конечно, не рекордные показатели плюс 38, которые были зафиксированы 20 июня, но в любом случае существенно выше чем, например, в Кисловодске и Керчи.