Путин намерен снова обратиться к россиянам

В Кремле готовится новое обращение президента России Владимира Путина, передает РБК, ссылаясь на 4 источника. Вероятной датой называется 29 июня, темой - поправки в Конституции, голосование по которым пройдет 1 июля.

Ожидается, что глава страны планирует разъяснить гражданам РФ значимость поправок и дать им свою интерпретацию. Три источника сообщили изданию, что президент намерен призвать к участию в голосовании тех, кто еще не сделал это.

Президент России Владимир Путин, начиная с конца марта, регулярно обращается к россиянам. Все обращения касались ситуации с коронавирусом, а также мер, принимаемых правительством для минимизации нагрузки на граждан последствий кризиса из-за пандемии.

Последнее обращение Путина было 23 июня. Президент оценил меры по борьбе с коронавирус COVID-19 в нашей стране. По его словам, благодаря принятым мерам, Россия смогла выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца. При этом Путин подчеркнул, что каждый гражданин нашей страны на своём месте и участке совершил невозможное в борьбе с коронавирусом. Несмотря на то, что в целом нашей стране удалось достойно справиться со сложной ситуацией вирус по-прежнему опасен.

Напомним, граждане России могут голосовать по поправкам в Конституцию, начиная с 25 июня, в течение семи дней. Основной день голосования назначен на 1 июля, этот день объявлен выходным. До основной даты жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать дистанционно с 25 по 30 июня.