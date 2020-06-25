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Путин обвинил страны Запада в «вымывании» правды о роли СССР во Второй мировой войне

Москва, 25.06.2020

Глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с новыми членами Общественной палаты заявил, что правда о роли Советского Союза во Второй мировой войне специально «вымывается» теми, кто не хочет выстраивать систему международной безопасности в интересах всех стран.

«Естественно и западные политики, и такие специалисты-историки – они всё прекрасно знают. Они разве не знают, что это не СССР напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала? Разве это неизвестно? Так что, все всё знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове, кто штурмом брал Берлин? Конечно же, знают. Просто в учебниках это не пишут. И в западных СМИ активно продвигаются совсем иные идеи», - сказал президент.

Как подчеркнул Путин, последовательно, шаг за шагом правда о войне, которая не нравится, вымывается в странах Запада, передаёт агентство «Интерфакс».

«Ещё в 1938 году были даны западными политиками оценки мюнхенского сговора, заключенных между так называемыми западными демократиями – Францией, Великобританией и нацисткой Германией. Речь, как вы уже поняли идёт о разделе Чехословакии. И тогда же говорили, что это послужило триггером для начала мировой войны», – напомнил президент России.

Но, по его словам, сейчас они умышленно это забывают, вымывают.

«Почему? Всё просто. Потому что это не нравится, потому что хотят выстраивать отношения исключительно в своих собственных интересах. И, к сожалению, ничему не учатся. К тому же у них вообще нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учётом интересов всех участников международной деятельности», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с членами Общественной палаты Путин заявил, что нашей стране нужны собственные рейтинги вузов, так как международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос продвижения российских рейтингов вузов в последнее время регулярно обсуждается как с Советом ректоров, так и с общественностью, в том числе со специалистами и учёными, заинтересованными в продвижении собственных рейтингов.

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