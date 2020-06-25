Путин: России нужны собственные национальные рейтинги вузов

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты заявил, что нашей стране нужны собственные рейтинги вузов, так как международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос продвижения российских рейтингов вузов в последнее время регулярно обсуждается как с Советом ректоров, так и с общественностью, в том числе со специалистами и учёными, заинтересованными в продвижении собственных рейтингов, передаёт РИА Новости.

«Поэтом для меня это абсолютно очевидно, что все эти международные рейтинги – инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования. В этой связи ещё раз подчеркну, что нам нужны, свои национальные рейтинги и свои площадки», - резюмировал Путин.