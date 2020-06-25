Курс доллара: Deutsche Bank сделал неожиданный прогноз по рублю

Вечером во вторник рубль умеренно вырос к основным резервным мировым валютам. Так, на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,66 руб., что на 35,75 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Также немного просел к рулю и евро, курс которого составил 77,75 (-10 коп).

Таким образом, накануне дня проведения парада Победы, который в России объявлен выходным, нацвалюта укрепилась к доллару и евро, благодаря росту интереса к рублевой ликвидности со стороны компаний-экспортёров при подготовке налоговых выплат 25 июня. Кроме того, поддержку рублю оказал спрос на ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов российского Минфина.

Однако основным фактором, который выступал за национальную валюту стала дорожающая нефть. Так, вечером во вторник стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent выросла до 43,29 долл. за баррель, прибавив 0,49%. В свою очередь фьючерсы на WTI стоили 40,9 долл. за баррель (+0,42%), что стало максимумом с 6 марта.

Как считает Андрей Кочетков из «Открытия Брокер», перед выходным рубль немного вырос в основных валютных парах на фоне дорожающей нефти, а также благодаря слабости доллара на мировом валютном рынке. Кроме того, эксперт отметил, что предварительные индексы деловой активности в этом месяца демонстрируют заметное улучшение во всех отслеживаемых статистикой странах.

«Именно это улучшает ожидания по «чёрному золото», а вмести с ним и по рублю. Также за нацвалюты выступают налоговые платежи размещения ОФЗ. Всё это, как прогнозируем мы, позволит рублю завершить эту неделю в коридоре 68,00-68,50. Правда, это только при условии, что никакого внешнего негатива не будет», – подчеркнул Кочетков.

Солидарен с ним и Дмитрий Бабин из «БКС Брокер», который считает, что следующая поддержка рубля находится как раз на 3-месячном минимуме в 68,04. К этой отметке, по его мнению, рубль может подойти ещё до конца этой рабочей недели.

«Помешать росту российской валюты может отсутствие торгов в среду. Это способно вызвать определённые риски, заставив инвесторы нарастить позиции в иностранной валюте или восстановить её. Но при сохранении позитивного внешнего фона рубль уже четверг способен резко укрепиться», – резюмировал Бабин.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» полагает, что в ближайшей перспективе рубль, вероятнее всего, останется вообще без какого-либо заметного движения.

«Но если вдруг Brent вновь откатится к 40 долл. за бочку, а этого всё же исключать нельзя, то тогда уйдёт вниз и рубль, который вернётся в диапазон 69,00-70,50», – предположил он.

Между тем, в Deutsche Bank сделали неожиданный прогноз по курсу рубля. Аналитики банка видят предпосылки падения курса доллара в паре с рублём к отметке в 65,00. По их мнению, этому будут способствовать экономическая устойчивость страны, политика российского регулятора и низкая зависимость РФ от иностранных туристов по сравнению с другими развивающимися странами.

Аналитики немецкого банка, напомнив о снижении Банком России ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 4.5%, отмечают, что это создаёт почву для снижения ставки и на июльском заседании ЦБ РФ ещё на 50 б.п.

В частности, в Deutsche Bank указывают на то, что после июля следующее заседание нашего регулятора по кредитно-денежной политике состоится уже в середине сентября, поэтому шаг в 0.5% в июле выглядит очень вероятным.

«В ближайшие 3 месяца доходность 5-летних ОФЗ снизится до 4,25% (-0,6%) и 10-летних ОФЗ до 4,75% (-0,75%). В этой связи мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ», – заявили аналитики Deutsche Bank.