СМИ сообщают о рейсах «Аэрофлота» за рубеж, несмотря на карантин

«Аэрофлот» продолжает регулярные рейсы в Европу и США в июне, несмотря на закрытое из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение, сообщили «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трех авиакомпаний сообщили. Авиакомпания предлагает перелеты, в частности, в Нью-Йорк, Париж и Лондон.

Издание сообщает, что во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив «Аэрофлот» летает с начала июня, выполняя рейсы раз в неделю. Со второй недели лета перелеты в них, кроме столиц Израиля и Южной Кореи, начали выполняться дважды в неделю. В этот же период добавились рейсы в Ниццу, Барселону, Рим, сообщает издание, основываясь на данные из системы бронирования перевозчика. Ближайшие рейсы в Нью-Йорк 28 или 30 июня, сообщает система бронирования. Помимо этого, на сайте авиакомпании открыта продажа и обратных билетов. Вернуться из Нью-Йорка в Москву можно с 1 августа.

«Ведомости» уточняют, что все перелеты выполняются под номерами регулярных рейсов по расписанию, которое действовало у авиакомпании до карантина, но купить билеты можно меньше, чем за неделю до даты вылета. Издание уточняет, что рейсы никак не рекламируются, однако, спрос на них все равно очень хороший. Приобрести билет на рейсы может только человек, который имеет гражданство или вид на жительство в одной из этих стран.

Высокая стоимость на билеты на эти рейсы вызвана тем, что самолеты возвращаются в Россию без пассажиров. Для перелетов «Аэрофлот» использует самые вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон, сообщает издание.