Снижение налогов для IT-области в России намерены совместить с ростом цен

Начиная с 2021 года, российское правительство намерено вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на продажу программного обеспечения, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на предложения Минкомсвязи. Параллельно будут снижены налоги для отрасли, как ранее и заявлял президент РФ Владимир Путин. Участники рынка уверены, что данное решение приведет к росту цен на зарубежное ПО более чем на 16%. Что касается российского рынка, то данное решение приведет к отмене предложенных мер поддержки. В свою очередь, по подсчетам Минкомсвязи, дополнительные сборы после возврата НДС уже в первый год принесут доход в размере 42,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что преимущества будут доступны только для компаний, чье ПО включено в реестр отечественного. Они смогут получить субсидии на 11,4 миллиарда рублей. В этой связи, по мнению экспертов отрасли, предложенная схема носит протекционистский характер.

Напомним, 23 июня президент РФ в ходе обращения к россиянам пообещал бессрочно снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, а налог на прибыль с 20% до 3%. В пресс-службе правительства и Минкомсвязи сообщили, что в ходе обсуждения прорабатывались разные варианты реформы. В случае возврата 20% НДС, поддержка российских компаний по сути ляжет на плечи покупателей иностранного программного обеспечения, цены на которое возрастут.