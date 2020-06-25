США и ЕС откопали топор торговой войны

Торговый представитель США обсуждает новые пошлины на ряд товаров из Великобритании, Франции, Испании и Германии. Как передает Bloomberg со ссылкой на текст документа, опубликованного ведомством, в список на введение пошлин могут попасть, в частности, оливки, пиво, джин, грузовики и самолеты, сыр и йогурт. Общая сумма пошлин может достичь 3,1 млрд долларов.

Торговый спор между США и ЕС начался в 2019 году, когда Вашингтон ввел пошлины на ввозимые из Евросоюза самолеты марки Airbus. Разбирательство дошло до ВТО, которая признала незаконными полученные концерном субсидии в размере 205 млрд долларов от правительства ЕС. Однако в деле в ВТО по субсидированию Boeing Вашингтоном выиграл уже Евросоюз, который ожидает разрешение на введение пошлин на американскую продукцию в размере 11,2 миллиарда долларов. Рассмотрение вопроса намечено на июль.

Таким образом, отношения Америки и Европы вновь начали накаляться. Как пишет «Прайм» со ссылкой на мнение экономиста ING Тимме Шпакмана, хотя с экономической точки зрения новые тарифы не столь значимы — 3,1 млрд долларов — это лишь 0,02% ВВП ЕС, они могут быть очень болезненными для отдельных компаний. По его мнению, это может спровоцировать новую волну тарифной войны, когда ответные действия сторон выходят за пределы того, что им было дозволено со стороны ВТО.

Есть, что делить

Вообще напряжение в отношениях США и Европы зрело на протяжении нескольких лет, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Штаты являются одним из ключевых партнеров многих стран, поэтому поддерживать торговые связи важно и нужно (это можно было наблюдать по антироссийским санкциям, которые европейские страны приняли незамедлительно вслед за США), но есть и поводы для разногласий (например, из-за агрессивной американской политики продвижения энергоресурсов на европейском рынке и блокировки «Северного потока-2»).

Сейчас ситуация стала острее из-за экономического кризиса, который был вызван коронавирусом, констатирует аналитик. То, что США планирует ввести торговые пошлины на алкогольные напитки, технику и продукты питания говорит о желании страны не только поправить свое финансовое положение, но и поддержать местный бизнес, также пострадавший из-за пандемии.

Сейчас Америка более мягко решает вопросы внешней политики (если в начале кризиса Дональд Трамп, например, обвинял Китай в возникновении пандемии и грозил разрывом январской торговой сделки, то сейчас риторика стала более спокойной), так как это может повредить мировой экономике и снова обрушить цены на нефть (такое произошло в июле-августе прошлого года, когда торговая сделка Вашингтона и Пекина была сорвана).

Вероятно, предполагает Артем, Штаты откажутся от части претензий и несколько сократят сумму пошлин. Это может привести к тому, что ряд европейских компаний и брендов уйдет из США и будет искать новые рынки сбыта, одним из которых может стать Россия. С другой стороны — напряжение торговых отношений пагубно для всей мировой экономики, которая сейчас испытывает колоссальное давление из-за разрыва цепочек поставок товаров.

Война по всем фронтам

И все же эти новости не следуют излишне драматизировать, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Лейтмотивом кампании Дональда Трампа, которая привела его в Белый дом, стал лозунг «Сделаем Америку вновь великой», который в дальнейшем трансформировался в «Америка прежде всего». Таким образом он пытался избавиться от доставшееся ему от предшественников наследства в виде высокого дефицита внешней торговли. Повышение пошлин на импортные сталь и алюминий для спасения умирающей отрасли, стало первым актом в этой стратегической игре. В дальнейшем объектом его нападок стали Мексика и Канада, которые под давлением президента США переписали условия торгового соглашения NAFTA. Следующей «жертвой» стал Китай, который был вынужден пойти на уступки, подписав первую из предполагаемых трех фаз нового торгового соглашения.

Параллельно с этим Трамп держал в оцепенении европейский бизнес, добиваясь от лидеров Старого Света режима благоприятствования для американской сельхозпродукции, угрожая в противном случае повысить до запретительных пошлины на автомобили из Германии и ряд других ключевых статей европейского экспорта в США. Но неуступчивость Китая в итоге заставила «тарифного человека», как себя называл Трамп, отложить «блицкриг» и отложить планы по открытию нового фронта в «торговых войнах» на второй президентский срок. Если он его выиграет, что пока не подтверждается опросами общественного мнения, демонстрирующими растущее отставание Трампа от кандидата от демократов Джо Байдена (по данным NYT, уже 50% против 36%).

3,1 млрд долларов — это компромисс, который ограничит европейских лидеров от широкомасштабных ответных действий, уверен Михаил Коган. В Брюсселе будут ждать исхода президентских выборов, так как при поражении Трампа будут высокие шансы решить все торговые противоречия в более комфортной для переговоров атмосфере. Не отразятся эти пошлины и на экономиках обеих стран и в целом на мировой экономике в силу их ограниченного масштаба. Куда больше сейчас мир может волновать перспектива «второй волны» коронавируса, а также «разборки» США с Китаем, который на деле не слишком торопится выполнять взятые на себя обязательства, что столкнет Пекин и Вашингтон лбами в будущем, кто бы ни был хозяином Белого дома после выборов в ноябре.