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Стало известно о планах Росавиации возобновить международное сообщение

Москва, 25.06.2020

В правительство РФ поступил план по возобновлению международного авиасообщения в России, который направил глава Росавиации Александр Нерадько, пишет «Коммерсантъ».

Руководитель уверен, что возобновлять авиасообщение следует со стран СНГ, при этом полеты в другие страны предлагается восстанавливать, исходя из эпидемиологической ситуации. Документ направлен в Роспотрбенадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где изданию рассказали, что вопрос возобновления авиасообщения рассматривается, но Москва намерена принимать решение с учетом договоренностей с другими государствами.

В авиакомпаниях полагают, что обращение Росавиации вряд ли приведет к немедленным последствиям, поскольку принимает решение об открытии международного авиасообщения, а не глава Росавиации.

«Его принимает оперативный штаб. В данном случае обращение Александра Нерадько похоже на формальность — он отвечает за авиацию, поэтому должен был так или иначе представить правительству какую-то позицию», - рассказали изданию в одной из авиакомпаний.

Ранее стало известно, что по предварительным данным РФ, США и Бразилия не попали в список стран, гражданам которых будет открыт въезд в ЕС после 1 июля. Новость сообщает The New York Times со ссылкой на черновик документа.

Согласно списку Евросоюза, ограничения могут быть сняты для 50 стран, в числе которых есть Китай. Издание уточняет, что в начале июня Еврокомиссия уже обнародовала список стран, из которых можно будет въехать в страны объединения с 1 июля.

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