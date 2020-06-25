В России 7113 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых больных коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ, из которых 32% не имели клинических проявлений инфекции, передает оперштаб. В общей сложности в РФ выявлено за все время эпидемии 613 994 инфицированных. Прирост составил +1,2%. Ни одного нового случая не выявлено в Чукотском, Ненецком АО, Севастополе. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве (0,4%) и Чечне (0,5%).

По данным оперативного штаба уменьшается и количество бессимптомных больных: 25 мая на 8,9 тыс. выявленных больных, число бессимптомных носителей составляло 41%, 7 мая на 11,2 тыс. заболевших, количество бессимптомных составляло 48,7%.

По данным на 25 июня число безвозвратных потерь составляет 92 человека, в общей сложности умерших достигло 8 605. Выздоровели 6 342 человека, всего вылечившихся уже 375 164.

В Москве за истекшие сутки зафиксировано 885 новых случаев коронавирусной инфекции, несмотря на снижение прироста новых диагнозов. На втором месте Московская область с 467 заболевшими за сутки, далее следует Ханты-Мансийский АО (+319), Санкт-Петербург (+221) и нижегородская область (+217).