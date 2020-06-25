В Кремле ответили на обвинения Лукашенко в адрес России

Руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обвинил России во вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в этой республике 9 августа. По словам представителя Кремля, что наша страна никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы.

«Тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Лукашенко не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы.

«Всё это заставляет задуматься о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения», – резюмировал Песков, напомнив, что накануне Путин и Лукашенко кратко пообщаться в кулуарах и договорились продолжат свой диалог уже в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что Россия и Польша вмешиваются в предвыборную гонку в Белоруссии. По его словам, за белорусскими оппозиционерами «стоят кукловоды из Польши и России», которые применяют «самые современные фальшивые технологии». При это Лукашенко подчеркнул, что намерен переговорить на эту тему с Владимиром Путиным.