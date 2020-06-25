В Минкульте назвали возможную дату открытия кинотеатров в России

Ольга Любимова – глава Минкульта РФ – назвала возможную дату возобновления работы российских кинотеатров. По её словам, это может произойти уже 15 июля.

Однако, как подчеркнула Любимова, открытие кинотеатров, как и других учреждений культуры, зависит от эпидемиологической обстановки в стране и, прежде всего городах-мегаполисах, где сосредоточено наибольшее количество кинотеатров, передаёт РИА Новости.

«Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем региона. При этом мы понимаем, что с кинотеатрами принцип тут другой. И для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры одновременно по всей стране. Пока есть дата возможного открытия – 15 июля. Но она продолжает быть актуальной. Всё будет зависеть о ситуации с коронавирусом в России», – резюмировала министр культуры.

Статистика заболевших коронавирусом COVID-19 в России на 25 июня

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили ещё 7 113 новых больных COVID-19, из которых 32% без клинических проявлений

Всего к утру 25 июня в 85 регионах страны зафиксировано 613 994 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 375 164 (+6 242). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 8 605 человек (+92 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 885 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 467 случая инфицирования). Далее следуют ХМАО (+319), Санкт-Петербург (+221) и Нижегородская область (+217)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.