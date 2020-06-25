ВОЗ сообщает о новой вспышке COVID-19 в Европе

По сообщению директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, в Европе зафиксирована новая вспышка коронавируса впервые за несколько месяцев. Видео его выступления опубликовали на YouTube.

Представитель ВОЗ сообщил, что новые случаи коронавируса наблюдаются в 30 странах региона, в 11 из которых ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. Он заявил, что если эпидемию не остановить, то системы здравоохранения этих стран вновь окажутся «на краю пропасти». Клюге отметил, что ранее он предупреждал о рисках возникновения новых вспышек по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения.

«В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью», — подчеркнул Клюге. Он похвалил правительства Польши, Германии, Испании и Израиля, где приняты быстрые меры при выявлении новых случаев коронавирусной инфекции. Помимо этого, представитель ВОЗ отметил, что европейцы относятся к мерам личной безопасности, а именно держат социальную дистанцию и носят маски.