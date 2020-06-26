Диетолог предупредил россиян о вреде чрезмерного употребления минеральной воды

Как рассказала диетолог Светлана Соломеина, минеральная вода, несмотря на свою пользу, должна употребляться в разумных пределах, поскольку чрезмерное употребление может нести за собой негативные последствия для здоровья. Она рассказала, что минеральная вода стимулирует аппетит, освежает и помогает снять усталость. Лучше выбирать столовые воды с минерализацией не более 1 г/л и лечебно-столовые - 5 г/л. При этом за раз не стоит выпивать более одного стакана, чтобы избежать нагрузки на почки.

«За один раз можно выпить стакан воды, не больше 200 мл. Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце», - рассказала Соломеина.

В общей сложности за сутки не следует выпивать более двух литров минеральной воды, поскольку чрезмерное употребление некоторых солей, находящихся в составе воды, может вызвать гастрит, плохо отразиться на почках и сердечно-сосудистой системе, добавила диетолог.

Ранее врач предупреждала о вреде мороженого и холодных напитков в жару, которые могут вызвать обострение тонзиллитов и фарингитов.