Для импортного бензина наступил час Х

Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить поставки в Россию импортного топлива или хотя бы сократить срок запрета на поставки продуктов нефтепереработки из-за рубежа. Если даже эта мера и не сработает сразу — бюрократические процедуры потребуют много времени, — то и хуже не будет — психологическое влияние на рынок она, несомненно окажет. Такое мнение высказал в интервью «Интерфаксу» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Минэнерго, напротив, считает, что запрет на импорт топлива необходимо сохранить — в стране производится достаточно собственного топлива для того, чтобы удовлетворить просевший из-за коронакризиса спрос — на 10-15% ниже июня 2019 года. Возможность досрочной отмены ограничений на импорт топлива стоит рассматривать после нормализации рыночных условий, а пока нужно внимательно мониторить ситуацию.

Под прессом демпфера

«Действие запрета не сказывается на ситуации с топливообеспечением регионов - предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток, а товарные остатки держатся на уровне 1,4 млн т», - подчеркивают в Минэнерго.

Несмотря на просевшие цены на нефть и укрепление рубля в предыдущие три месяца, цены на бензин в РФ обновили рекордный максимум на прошлой неделе, напоминает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. И всё это на фоне существенного падения внутреннего спроса. Вероятно, полагает аналитик, такой перекос в динамике розничных цен в сравнении с глобальной картиной и заставил ФАС поднять вопрос о снятии ограничений.

Стоит отметить, продолжает эксперт, что ранее правительство РФ утвердило двукратное снижение нормативов по обязательной продаже нефтепродуктов через биржу, в частности, для автомобильного бензина они снизились c 10 до 5% (оно будет действовать до 1 июля). Сейчас, когда цены на нефть упали, нефтяные компании стараются придерживаться минимальных квот на продажу нефтепродуктов внутри страны, чтобы снизить выплаты в бюджет по демпферому механизму. Необходимость выплачивать демпферный акциз делает более выгодным экспорт нефти и ее производных даже при низких ценах на зарубежных рынках. Демпфер вкупе с ограничениями на экспорт топлива привели к росту цен на бензин: тяжесть налога нефтепереработчики, естественно, переложили на плечи конечных потребителей.

Зачастую ограничения импорта - это проинфляционная мера, поэтому она рассматривается лишь в краткосрочной перспективе. Резкий рост цен на топливо способен подорвать экономический рост - хрупкий и неустойчивый. Снятие ограничений на импорт может сыграть против инфляции, хотя и незначительно. Скорее всего, ожидает Алексей Кириенко, запрет будет снят лишь после существенного роста внутреннего спроса. В этом случае рост средней цены на бензин в России может приостановиться, но в целом стоимость бензина не снизится.

Стоимость бензина все еще держится на крайне высоких отметках, отмечает и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, но отечественным НПЗ потребуется время для наращивания производства и удовлетворения внезапно возникшего спроса. Дело в том, после ввода карантинных мер в апреле объемы потребляемого топлива рухнули почти на 70%, вследствие чего возникли серьезные проблемы с хранением топлива, так как все склады оказались забиты. Чтобы как-то справиться с ситуацией, было принято решение сократить переработку и отправить заводы на ремонт. Когда ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, внезапно отменили, спрос на топливо резко возрос, а на рынке возник дисбаланс.

Движение вверх

Особой потребности в импортном бензине нет, так как отечественные производители способны полностью удовлетворить все внутренние потребности страны, указывает эксперт. По мере наращивания производства со стороны НПЗ оптовые цены должны пойти вниз, но о каком-то действительно ощутимом падении цен речь не идет. Ограничения на импорт помогают НПЗ, но оказывают негативное влияние как на оптовые цены, так и розничные. Кроме того, давление оказывает демпфирующий механизм, благодаря которому бюджет может получить к концу года дополнительные 600 млрд рублей.

Главная проблема отечественного рынка в том, что маржа между оптовой ценой и розничной всегда была небольшой, указывает Геннадий Николаев. Теперь же реализация топлива, приобретенного по текущим ценам, вполне может привести к операционным убыткам. С середины мая средняя отпускная цена АИ-95 на АЗС по России увеличилась на рубль, но это далеко не предел: в ближайшие месяцы стоимость литра способна вырасти до 27,50 рублей.

Для того чтобы сделать бензин более дешевым, необходимо отменить демпфер и запрет на импорт. Однако, констатирует Геннадий Николаев, подобной задачи перед правительством не стоит: бюджету нужны деньги, а получить их в текущих условиях можно лишь за счет внутреннего рынка. Поэтому рассчитывать на скорую отмену ограничений не стоит - это попросту невыгодно никому, кроме автомобилистов.