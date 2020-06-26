Добровольцы рассказали о самочувствии после прививки от COVID-19

Добровольцы, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, чувствую себя хорошо, также, по их словам, не заметили никаких побочных явлений, «будто витаминки вкололи», пишет «Красная звезда». По словам испытуемых, вакцина от коронавируса похожа на обычный укол, после которого нет головной боли, давление в норме и не пропал аппетит.

Доброволец по имени Сергей сообщил газете, что «он даже не почувствовал последствий - будто обычный укол в плечо».

«Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше», - сообщил испытуемый. Он добавил, что на месте укола нет никаких болевых ощущений.

Участник эксперимента по имени Николай отметил, что также не заметил никаких изменений в своем самочувствии, хотя ожидались скачки давления и повышение температуры.

«Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось», — отметил он.

Еще один доброволец Юрий рассказал, что после прививки его температура держится в пределах от 36,6 до 36,7 градусов, также «на месте укола нет зуда, покраснений и воспалений».

«Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне», — сообщил он.

Напомним, что испытание вакцины от коронавирусной инфекции проводится Минобороны совместно с Центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сами испытуемые находятся в госпитале им. Бурденко в Москве. Здесь проводятся испытания жидкой вакцины. Также идут исследования в Сеченовском университете, где применяется препарат в виде порошка. Первая партия добровольцев была вакцинирована 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.