ЕГЭ 2020: в необычное время, в необычной обстановке

Уже скоро!

Приближается срок сдачи Единого государственного экзамена, который в 2020 году пришлось перенести из-за пандемии на более позднее время. Из-за нее же писать ЕГЭ придется в непривычных условиях.

Новое расписание Министерство просвещения опубликовало 17 июня. А 25 июня исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал, что к проведению ЕГЭ готовы уже почти все регионы. В данный момент идет апробация техники и работы организаторов в соответствии со всеми нововведениями.

«Фактически ЕГЭ стартует 29 июня. Начнем с пробных экзаменов. Раньше такого не было», – сообщил на пресс-конференции глава Роспотребнадзора.

Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня. А самый массовый экзамен, русский язык, пройдет в два дня: чтобы рассадить экзаменуемых подальше друг от друга, потребовалось разделить их на два потока.

И вот как выглядит необычное расписание основных экзаменов ЕГЭ в этом году:

3 июля — география, литература, информатика

6 июля — русский язык

7 июля — русский язык

10 июля — профильная математика

13 июля — история, физика

16 июля — обществознание, химия

20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»

22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»

23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»

24 и 25 июля – резервные дни

Для не явившихся по уважительным причинам установлены следующие даты:

3 августа — география, литература, информатика, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история

5 августа — русский язык

7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), профильная математика

8 августа – резервный день для второй фазы экзаменов

Результаты экзаменов можно будет узнать не позже 15 августа. После этого их увидят вузы и в течение десяти дней после объявления последних результатов выпустят приказы о зачислении.

Родители и бабушки с дедушками моут по этому поводу вспомнить. что прежде в июле начинались вступительные экзамены в институты и университеты. Вот и ЕГЭ, который, как известно, служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вуз, переехал в этом году на июль.

Маски — при необходимости

Рособрнадзор сообщил и обновленные требования к проведению экзамена в соответствии с нынешней эпидемиологической обстановкой. Необходимость средств индивидуальной защиты для участников будет варьироваться в зависимости от региона.

Маски и перчатки будут обязательными только для организаторов экзаменов. Местные власти вправе сами определить уровень опасности и предупредить учеников, в каких условиях придется сдавать экзамены. В тех регионах, где средства индивидуальной защиты будут обязательными, государство возьмет на себя все расходы. Маски и перчатки выдадут прямо в пункте проведения экзамена (ППЭ).

Общим требованием для всех регионов в этом году станет присутствие в ППЭ медицинских работников — для измерения температуры каждого участника и общей оценки их состояния. Медики так же смогут оказать помощь, если самочувствие сдающего ухудшится прямо во время экзамена. Тест на COVID-19 перед сдачей ЕГЭ сдавать не требуется.

Высокая концентрация интеллектов

Помимо нововведений, связанных с коронавирусом, в 2020 году будут применены инновационные технологии для контроля надежности результатов. Уже в прошлом году программы искусственного интеллекта были использованы во время государственных экзаменов в режиме апробации. Об их работе Анзор Музаев рассказывал еще в феврале.

По его сведениям, в 2019 году задействованные в тестовом режиме нейросети определяли особенности индивидуального почерка участника, чтобы убедиться, что все работы пишет именно он. Тогда ИИ помог выявить 35 работ, которые были написаны разными участниками под одни именем.

Не до конца понятно, но в целом убедительно объяснял в начале года чиновник и принцип, по которому делались фальсификации: «Подавляющее большинство подмен было в следующей последовательности: на сочинение приходил кто-то другой. А на ЕГЭ мы видели работу настоящего участника».

В этом году распознавание почерка будет проходить уже не в пробном порядке, а в обязательном. Но во время предстоящих ЕГЭ тестировать будут и еще более инновационные функции искусственного интеллекта: технологию распознавания лиц и анализ поведения участников. О них Анзор Музаев рассказал 25 июня.

Тестирование пройдет только с согласия родителей и учеников, но предполагается, что в 2021 году эти технологии будут использованы повсеместно. Во всех аудиториях, как и прежде, будут установлены камеры видеонаблюдения в режиме реального времени. Раньше их функцией была простая фиксация происходящего в аудитории. Теперь же они будут подключены к компьютеру, оснащенному программой ИИ.

Если программа заметит, что участник совершает действия, отклоняющиеся от установленной нормы, к примеру, достает телефон или смотрит в работу соседа, она подаст сигнал на компьютер. Наблюдатели в аудитории увидят пометку рядом с участником, чье поведение вызывает подозрения, и смогут лично проверить достоверность анализа, проведенного нейросетью.

Между прочим, подключение к наблюдению искусственного интеллекта объясняется, в том числе, заботой об экзаменуемых. Пристальный взгляд человека их, оказывается, может напугать сдающего и сбить с толку, что, конечно, несовместимо с успешным написанием экзаменационной работы. А ИИ следит незаметно.

При выявлении серьезного нарушения, участник будет снят с экзамена, а его результаты аннулируются. «Хочу подчеркнуть: искусственный интеллект не принимает решение об удалении выпускника с экзамена. Он отмечает нестандартное поведение, которое будет проверено живым человеком», – объяснил глава Роспотребнадзора.

Важной особенностью ЕГЭ 2020 является то, что участник не сможет пересдать экзамен при дисквалификации. Сдать экзамен позже в резервные дни смогут лишь те участники, которые не пришли на экзамен в основные даты по уважительной причине, такой как ухудшенное состояние здоровья. Исключение также сделают для тех, кому стало плохо непосредственно во время проведения экзамена, из-за чего пришлось покинуть аудиторию.

Необычным будет, таким образом, многое, как под влиянием чрезвычайных обстоятельств, так и — технического прогресса. Многое, но только не сами экзамены. «Задания мы не меняем... Ежегодно первого сентября мы публикуем демоверсии. И как только мы их публикуем, начинается подготовка», – подчеркнул Анзор Музаев.