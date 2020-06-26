Звезда Эдуара Филиппа взошла выше Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в сложном положении – затеянные им экономические и социальные реформы, направленные на рост и дерегулирование французской экономики, спад в которой в этом году, по прогнозам, составит 11%; и создание новых рабочих мест, отправлены коронавирусом COVID-19 в нокдаун.

В 2022 году во Франции должны пройти очередные президентские выборы. Естественно, президент Макрон начал готовиться к ним заранее. Одним из этапов подготовки будет, очевидно, появление нового правительства, которое, возможно, возглавит новый премьер. О скорой смене кабинета министров во Франции говорят, как о решенном событии.

В предстоящее воскресенье во Франции состоится второй тур местных выборов. Практически все специалисты сходятся во мнении, что их результаты будут для президента Макрона крайне неутешительны.

У 42-летнего Макрона голова сейчас болит еще и из-за становящегося все более очевидным раскола в его правящей центристской партии «Вперед, Республика!» (LREM).

Несмотря на очевидные ошибки, Франция в целом неплохо справилась натиском пандемии новой коронавирусной инфекции. Особенно в сравнении с соседями: Испанией, Италией и Великобританией.

«Нам нечего стыдиться, —- заявил Макрон в обращении к французам 14 июня. — Сколько стран сумели сделать то же самое?.. Мы можем гордиться тем, что сделали, и нашей страной».

Однако французы известны критическим отношением к своим правителям, и Макрон в этом отношении не исключение. В марте, на раннем этапе пандемии в Европе, эффект сплочения нации в трудную минуту поднял рейтинги правительств отдельных европейских стран до 70 и даже 80%. Во Франции же рейтинг кабинета ни разу не превысил 54%.

По данным опроса Ifop, рейтинг Эмманюэля Макрона сейчас снизился до 38%. Катастрофичным его назвать пока еще нельзя, потому что у предшественников Макрона он был еще ниже. С другой стороны, в начале пандемии рейтинг был на 11% выше.

Левых и правых во Франции сейчас объединяет крайне негативное отношение к главе государства. Макрон сохраняет существенную поддержку центра, но опросы показывают, что большинство избирателей несмотря на все попытки президента улучшить имидж считают его слишком отстраненным и высокомерным.

Конечно, негативно сказываются на рейтингах президента и разногласия в правящей партии. В мае, к примеру, 17 членов парламента от LREM, считающие, что партия не сдержала обещания быть центристской и сейчас резко сдвинулась вправо, создали новую парламентскую группу «Экология, демократия, солидарность». В результате раскола правящая партия потеряла абсолютное большинство в Национальном собрании (нижней палате парламента), хотя благодаря другим центристам продолжает контролировать главный законодательный орган Пятой республики.

Явно не принесет облегчения и второй тур местных выборов, который пришлось перенести из-за коронавируса на конец июня. В Париже прогнозируется переизбрание «социалистического» мэра Анны Идальго. Не лучше обстоят дела у Макрона и его партии и в большинстве других городов.

По этим и другим причинам Эмманюэль Макрон не может чувствовать себя спокойно и уверенно несмотря даже на то, что опрос Ifop прогнозирует ему победу на выборах 2022 году над Марин Ле Пен с отрывом в 10%. Он не без оснований считает, что его деятельность нуждается в перезагрузке.

Президент Макрон заявил 14 июня о «новом пути» во второй половине своего президентского срока. Во Франции уже стало традицией при объявлении перемен увольнять премьер-министров.

Наблюдатели предсказывают очень большие перемены в правительстве в начале июля. Судьба преданного Филиппа, так, однако, и не вступившего в LREM, в тумане. Ясно одно: его популярность благодаря спокойным, взвешенным действиям правительства в ходе борьбы с пандемией резко выросла, а рейтинг превысил 50%.

Перед президентом Макроном сейчас стоит нелегкий выбо: заменить весьма лояльного ему главу правительства, который пользуется популярностью в народе и, не исключено, создать опасного соперника, или продолжить работать с ним несмотря на риск того, что Филипп окончательно «затмит» шефа по популярности.