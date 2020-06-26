«Северный поток —2» превращает Германию в противника США

Газ взорвал союзнические отношения

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ, в Германии разрабатывается план по скоординированным действиям стран ЕС на случай введения санкций США в отношении проекта «Северный поток — 2». План предусматривает принятие целого ряда мер в отношении американских властей и бизнеса.

Так, пишет издание, в Германии ясно понимают, что введение санкций в отношении «Северного потока — 2» затронет значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. И чем бы ни оправдывали Штаты введение этих мер, европейские компании могут понести значительные убытки. Во избежание этой ситуации и требуются меры противостояния.

Отрицательное отношение к прокладке второй ветки морского газопровода из России подтолкнуло сначала американских конгрессменов, а потом и Дональда Трампа к беспрецедентному давлению на своего стратегическоно союзника в Европе. Теперь вновь в игру вступили сенаторы. На этом фоне звучит неслыханная прежде риторика. Что именно за ней может последовать, сказать сложно. Но пока что, надо признать, американские санции были эффективны. Строительство «Северного потока — 2» остановилось и пока неизвестно, когда продолжится. Впрочем, события показывают, что противодействие санкциям и угрозе новых санкций нарастет.

Санкционные проекты за авторством Джейн Шахин, Теда Круза и Джона Баррасо всегда представляются аудитории как направленные именно против России и «Газпрома» как основных бенефициаров строительства «Северного потока — 2». Но как считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, это лукавство. Так, в проекте участвуют еще, как минимум, компании ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Shell (Нидерданды), а главное — Uniper (ФРГ) и Wintershall (ФРГ). И они уже вложили в этот газопровод порядка 8 млрд Евро. Это европейские компании, не российские, но санкции против «Северного потока» бьют по ним в той же степени, что и по «Газпрому».

Или, например, продолжает он, вспомним историю про введение санкций (опять же за авторством госпожи Шахин) в отношении абстрактных судовладельцев, чьи суда участвуют в прокладке подводной части экспортного трубопровода. Абстрактными они были только в законопроекте, по факту же на тот момент единственным таким судовладельцем была швейцарская Allseas, тоже европейская компания, которая потеряла многомиллиардный контракт. При том, что таких проектов мало и компания, владеющая флотом трубоукладчиков, не может работать с крупнейшим экспортером газа, то перспективы выглядят достаточно туманно.

Новый же санкционный проект Шахин предполагает введение санкций уже не только против европейского бизнеса, но и против государственных структур, отмечает он. Такой вывод можно сделать на том основании, что по завершении строительства «Северного потока —2» трубопровод должен пройти как независимую, так и государственную экспертизу.

С союзниками в Европе тоже не просто

Как полагает Алексей Антонов, Берлину не стоит ожидать поддержки на уровне ЕС. Значительная часть стран Евросоюза действительно в «Северном потоке — 2» не заинтересована. Это относится и к Дании, которая видит себя новым северным энергетическим хабом из-за своего стратегического географического положения, и тем более — к Норвегии, второму крупнейшему европейскому производителю газа. И, конечно же, к Польшк, которая вложила слишком много средств в развитие СПГ-терминала в Свиноустьце, чтобы отказаться от планов по реэкспорту американского газа в ЕС.

Но, заключает аналитик, не стоит забывать, что ФРГ — не просто одна из стран ЕС, а крупнейшая его экономика и главный источник финансирования общеевропейских проектов, так что это сила, с которой на политической европейской арене принято считаться.

Ближайшим европейским соседям России этот газовый проект все же нужен, как и немцам, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Ради успешной реализации «Северного потока — 2» Германия готова была идти с США на временные компромиссы, гарантируя параллельные закупки определенных объемов гораздо более дорогого американского сжиженного газа. Но делалось это никак не в качестве полной замены выгодному российскому трубопроводному газу. Европа была готова и даже заинтересована на всякий случай диверсифицировать источники поставок.

Но американцы, пытаясь занять своим дорогим СПГ большую часть европейского газового рынка, зашли в своем давлении слишком далеко: настолько, что Германия готова ввести в ответ изрядную порцию санкций и заградительных тарифов против закупок американского СПГ.

По сути, говорит Пётр Пушкарёв, Германия ставит американскому СПГ заслон и ультиматум - на случай, если законодатели США все же решатся ввести против европейских компаний санкции против «Северного потока — 2». Как результат, думается, этих американских санкций или не будет вовсе, или же, скорее всего, проект американского давления примет чисто символический характер: пропишут в санкциях несколько европейских страховых компаний, для которых европейские власти создадут необходимые компенсации за издержки, а на большее американцы идти побоятся, предполагает он.

Ведь уже и сейчас в первоначальных проектах нет санкций напрямую против потребителей российского газа, которым США пытались пугать поначалу. Реальной угрозы для «Северного потока — 2» американцы, поэтому, создать уже не в силах, проект для Германии приоритетный, и он будет реализован, уверен аналитик.