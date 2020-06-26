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Иммунитет к коронавирусу выявлен у 20% москвичей

Москва, 26.06.2020
  • Иммунитет к коронавирусу выявлен у 20% москвичей

ТАСС

У 20% протестированных москвичей по итогам третьего этапа популяционного исследования выявлены антитела к коронавирусной инфекции, сообщает заммэра Анастасия Ракова.

Чиновница уточняет, что антитела есть у 19,9% жителей Москвы, которые прошли тестирование. Данный показатель, по ее словам, на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.

Третий этап тестирования проводился с 5 по 18 июня, в ходе исследования были проверены на антитела к коронавирусу более чем 90 000 москвичей. При этом у 7% москвичей иммунитет к COVID-19 появился за май.

Ракова сообщала, что растут количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, указывающий на формирование антител. Помимо этого, значительно возросла доля тех, кто «показывает очень высокие антитела G, более 50%».

В России за последние 24 часа число новых инфицированных коронавирусной инфекцией упало ниже отметки в 7 тысяч и составило 6 800 случаев в 85 регионах, сообщает оперштаб.

В общей сложности в России за все время эпидемии зарегистрировано 620 794 случая заражения COVID-19. Наибольшее число больных выявлено в Москве – 813 новых диагнозов.

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