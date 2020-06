Как компенсировать нехватку специалистов в области изменения климата?

Профессионалы в области изменения климата стали дефицитом на российском рынке труда. Потребность в них растет, также как и число компаний, которые создают штатные единицы для специалистов в этой области. Сегодня для общества все более важными становятся последствия, к которым приводят изменения в окружающей среде. Государство ужесточает законодательство и требования по отношению к частному сектору. Предприниматели и инвесторы ощущают все возрастающую корреляцию между ущербом — даже потенциальным — экологии от деятельности компании и ее финансовыми результатами. Российское партнерство за сохранение климата и Европейский университет в Санкт-Петербурге вместе с экспертами со стороны бизнеса и академического сообщества обсудили перспективы российского образования в этой сфере.

Отечественные тенденции

Ориентироваться на изменение климата в профессиональной деятельности приходится и менеджерам, и инженерам, - при этом им требуются как новые знания и компетенции, так и умение применять последние разработки в области экологических технологий, отметила модератор мероприятия, директор Департамента общественных связей «Русала» Ольга Санарова. «Если раньше образование в этой области было довольно специфичным, то сегодня в вузах появляется все больше программ и проектов, которые расширяют возможности получения знаний в этой сфере», – отмечает она.

Образовательных программ в этой области в последние годы стало действительно больше. К примеру, Европейский университет с 2016 года включил «климатическую повестку» в свои программы. Московская школа управления Сколково — в частности, ее Центр энергетики, — обучает этой теме в рамках программы МВА.

Камнем преткновения в образовании пока остается вопрос: что главнее — запрос от бизнеса или же визионерский подход со стороны вузов? — задается вопросом генеральный директор фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Качай. Пока что стороны пытаются найти компромисс: крупные компании напрямую или через фонды поддерживают вузы, стимулируя их готовить специалистов с «практическим уклоном», отмечает он.

Тема изменения климата появилась в практике российского образования сравнительно недавно: еще три года назад Россия отставала в этом вопросе, однако уже в 2019-м интерес к этой теме стал значительным, говорит исполнительный директор исследовательского центра ЭНЕРПО Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге Максим Титов. Он отмечает, что со стороны бизнеса растет спрос на такие знания. В рамках одного из проектов эксперты центра изучают взаимосвязь климатических рисков с финансовыми показателями компаний. «Понимание того, что эти факторы напрямую влияют на бизнес, растет уже не только на уровне департаментов устойчивого развития, но и среди топ-менеджеров», — добавляет Титов.

Климат и финансовые последствия

В настоящее время компания может конкурировать на глобальном рынке, только зная «язык изменения климата» и умея говорить на нем со всеми стейкхолдерами, полагает генеральный директор АНО «ЦЭИ» Михаил Юлкин. По его мнению, при реализации бизнес-проектов «углеродный след» становится не менее важным, чем его финансовые аспекты.

Сегодня государство еще только формирует экологическую повестку, и лидирующую роль в этой связи в мире стали занимать некоммерческие организации. Они добровольно разрабатывают стандарты добровольного раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата. Наиболее авторитетной из таких НКО считается TCFD (The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Эти рекомендации стали важными для международных корпораций, которые стремятся продемонстрировать заботу об окружающей среде. В свою очередь, бизнес включает в корпоративные стандарты понятие ответственного инвестирования, который стремится при принятии решений учитывать и факторы влияния на окружающую среду (такие как истощение природных ресурсов, отходы и загрязнения, истощение лесов). По оценке PricewaterhouseCoopers («ESG факторы в инвестировании», 2019), мировой объем капитала ответственного инвестирования прирастал на треть каждые два года, за период с 2014 по 2018 годы, достигнув 30,683 млрд долл.

По мнению научного сотрудника исследовательского центра ЭНРЕПО ЕУ в Санкт-Петербурге Ольги Тепловой, сотрудничество с вузами может стать важным для компаний при оценке климатических рисков и внедрения стандартов TCFD. «Роль университетов — не только обобщить ESG-исследования и инкорпорировать их в стратегию, но и способствовать лучшему пониманию ESG-факторов со стороны бизнеса», — полагает она. Такой подход с «взглядом со стороны» позволяет компаниям находить триггерные точки для устойчивого развития, говорит Теплова.

Пока что компании испытывают дефицит идей в реализации экологических проектов, отмечает заместитель технического директора «Русала» Алексей Надточий. Недавно «Русал» объявил гранатовый конкурс по поиску идей, которые позволят компании достичь нескольких целей. По итогам конкурса холдинг надеется найти перспективные научные коллективы, чтобы сотрудничать с ними в дальнейшем, говорит он.

Сегодня топ-менеджерам требуется более полная информация о том, как готовиться к наступлению эпохи низкоуглеродной экономики. Компании, которые соответствуют новым стандартам и международным требованиям, получат преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Подобный обмен опытом в сфере климатического образования может стать еще одним шагом на пути успешного развития проектов в области защиты окружающей среды. Повышенный интерес бизнес-сообщества к этой теме говорит о том, что развитие прикладного подхода к образованию и формирование пула специалистов в области изменения климата и внедрения зеленых технологий в России уже начинается.