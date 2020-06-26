Курс доллара пробьет психологическую отметку

Вечером в четверг рубль завершил основную торговую сессию на Московской бирже, умеренно дешевея к доллару и укрепляясь к евро вслед за динамикой валют на Forex. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 69,21 руб. что на 35 коп. выше уровня закрытия торгов вторника. Курс евро составил 77,65 руб., что на 19,25 коп. ниже закрытия предыдущих торгов.

Таким образом, накануне рубль торговался разнонаправленно к основным резервным мировым валютам на фоне стабилизации пары евро-доллар на глобальном рынке. При этом ещё в среду доллар активно рос к большинству валют мира, в том числе и к евро, на новостях о возможном возобновлении эпидемии коронавируса COVID-19.

Между тем, рынки положительно отреагировали на меры поддержки озвученные ЕЦБ, который анонсировал новый механизм кредитования центробанков за пределами ЕС. При этом европейский регулятор пообещал будет предоставлять центробанкам стран, которые не входят в Евросоюз, кредиты в единой валюте ЕС в рамках механизма репо EUREP.

В свою очередь, в Вашингтоне предупредили, что планируют ввести новые пошлины для товаров экспорта из Европы объёмом более 3 млрд в год в качестве следующего шага в споре с ЕС относительно субсидирования авиастроительных компаний. Как полагают эксперты, такие действия США приведут к масштабной торговой войне между Вашингтоном и Брюсселем. А это, в свою очередь вызовет волнения на мировых валютных площадках, что негативно скажется не только на курсах доллара и евро, но и на валютах ЕМ.

Нервирует инвесторов и, продолжающаяся неопределённость на рынке «чёрного золота». После мощного падения нефтяных котировок в среду, в четверг цены на «чёрное золото» пошли в рост, но всё равно пока остаются на относительно низких позициях. Так, контракты на Brent вчера вечером выросли в цене на 1,39% – 39,75 долл. за бочку. Фьючерсы на WTI торговались по 37,33 долл. за баррель (+1,79%).

Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка именно мировые цены на нефть не позволили рублю продолжить тенденцию к укреплению в паре с долларом.

«Всего за два торговых дня цены на «чёрное золото» ушли с приемлемых для рубля 43,00-43,30 долл. за бочку Brent, которые наблюдались ещё во вторник, ниже 39 долл. за баррель. Надо признать, что это для нацвалюты очень неприятная ситуация, которая ещё и усугубляется тем, что в среду заметное снижение продемонстрировали все валюты ЕМ», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что пока пара доллар-рубль продолжает находиться в диапазоне 67,5-69,30, в рамках который удерживается с конца мая.

«Но учитывая снижающийся аппетит инвесторов к риску, а также вероятное закрепления цен на Brent в коридоре 38-40 долл. за баррель, уже сегодня «американец» предпримет попытку пробить сопротивление на уровне психологической отметке в 70 руб. и закрепиться над ним», - предположил Зварич.

Владимир Тихомиров из «БКС Глобал Маркетс» полагает, что в течение ближайших торговых сессий курс рубля может просесть на 5%, а к его ослаблению приведут такие факторы, как резкий рост геополитических и санкционных рисков. Кроме того, по мнению, экспертов, значительным риском для рубля является существенное ослабление кредитно-денежной политики российского регулятора, так как ставка ЦБ на продолжающуюся дефляцию из-за слабости внутреннего спроса может оказаться ошибочной.

«Всё это ещё усугубляется и тем, что даже ориентировочно спрогнозировать геополитические и санкционные риски почти невозможно. Но даже в такой ситуации рубль пока демонстрирует устойчивость к негативным событиям, начиная с обвала мировых цен на «чёрное золото», заканчивая самым глубоким за 11 лет падением российского ВВП», – резюмировал он, предположив, что сегодня нацвалюта всё-таки не устоит и уйдёт за отметку в 70 руб. за один доллар.

Андрей Кочетков также считает, что в последний рабочий день этой недели рубль в паре с долларом преодолеет неприятный для себя психологический барьер, опустившись в коридор 70,00-70,90.

«Произойдёт это при дальнейшем снижении цен на нефть, и негатива на внешних рынках из-за ухудшении ситуации с коронавирусом в США и странах Европы, о чём уже накануне заявили в ВОЗ. От более мощного падения рубль пока защитил налоговый период, пик платежей в котором был накануне», – подчеркнул Кочетков.