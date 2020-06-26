Нефть дорожает на новостях о восстановлении спроса

Утром 26 июня отмечен рост цен на нефть. Аналитики отмечают оптимизм участников рынка относительно восстановления спроса на сырье.

Цена фьючерсов на август на нефть марки Brent по состоянию на 7.54 по московскому времени выросла на 1,39%, достигнув показателя $41,62 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали чуть меньше - на 1,29% и торгуются по $39,22 за баррель.

24 июня, цены на нефть обвалились более чем на 5%, цена активно снижалась и 25 июня, но накануне вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в «зеленой зоне». Сегодня рост поддерживается восстановлением спроса на топливо в мире.

По мнению аналитика CMC Markets Майкла Маккарти, «рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями». Он также обращает внимание, что спрос поддерживают и спутниковые данные, которые показывают рост трафика в Китае, Европе и США. При этом инвесторы опасаются новой волны коронавирусной инфекции, которая может отбросить назад восстановление спроса. Особенно участники рынка озадачены ситуацией с инфекцией в штатах США Флорида и Техас, которые являются крупнейшими потребителями бензина.