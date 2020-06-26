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Обновлена мировая статистика по заразившимся коронавирусной инфекцией

Москва, 26.06.2020
  • Обновлена мировая статистика по заразившимся коронавирусной инфекцией

ТАСС

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 26 июня число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 9,58 миллиона человек в 188 странах.

В общей сложности в мире насчитывается 9 588 717 инфицированных. За последние сутки заразилось 179,9 тыс. человек, за весь период эпидемии скончались 488 842 человек, 4,82 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией остаются США, где насчитывается более 2,42 миллиона инфицированных. На второй строчке растущая Бразилия, в стране уже 1,2 миллиона человек за все время эпидемии заразились коронавирусом. Россия продолжает оставаться на третьем месте (613 тысяч). За ней следует Индия (473,1 тысячи) и Великобритания (309,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран. Наибольшее число безвозвратных потерь зафиксировано в США 124 410 человек.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7113 новых больных коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ, из которых 32% не имели клинических проявлений инфекции. В общей сложности в РФ выявлено за все время эпидемии 613 994 инфицированных. Прирост составил +1,2%. Ни одного нового случая не выявлено в Чукотском, Ненецком АО, Севастополе. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве (0,4%) и Чечне (0,5%).

В начале июня об улучшении эпидемиологической ситуации в Европе сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, однако, по его словам, в мировом масштабе наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом.

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