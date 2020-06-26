Одно из ключевых предприятий «Роскосмоса» уволит почти 400 сотрудников

Одно из ключевых предприятий «Роскосмоса» уведомило службу занятости о сокращении 397 работников в первом полугодии. Речь идёт о ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

Согласно информации Минтруда Самарской области, на территории которой работает предприятие, среди них, в том числе лётчики, работавшие лётном отряде, который закрылся.

При этом в региональном Минтруда отметил, что часть сотрудников уже уволены, часть находятся в процессе увольнения. В это число также вошли вакансии, которые были не заняты на предприятии, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, подчеркивается, что все увольнения проводятся согласно законодательству. А увольняемым сотрудникам предоставляется возможность найти себе работу на предприятии, или перепрофилироваться.

Также в ведомстве подчеркнули, что РКЦ «Прогресс», ранее приостанавливавший работу из-за пандемии коронавируса COVID-19, в настоящее время функционирует в штатном режиме.