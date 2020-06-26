Нестабильная климатическая обстановка наблюдается на Русской равнине с самого начала календарного лета 2020. Так, первая декада июня в большинстве регионов страны стала аномально холодной, после чего начался период рекордной жары, который сменился мощными ливнями, градом, грозами и шквалистым ветром.

Эта неделя продолжила тренд сезона – в её первой половине климатический фон был стабильным и соответствовал температурной норме, однако в субботу почти весь центр России накроет новая волна летнего зноя. Например, в Москве воздух, вероятнее всего, прогреется завтра до рекордных плюс 32-33, что может стать новым температурным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений.

Но как предупреждают метеорологи, уже в понедельник, 29 июня погода пойдёт на резкий разворот. При этом сильное похолодание ждёт жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также Поволжья, Урала и южной части Западной Сибири.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

В частности, чувствительным будет похолодание в Москве и Подмосковье. Пока же в столичном регионе очень жарко. Например, сегодня днём температура воздуха в регионе составляла плюс 27-30, при этом ярко светило солнце и обошлось без осадков. В субботу, по прогнозу метеорологов, столбики термометров поднимутся ещё выше – до плюс 32-33. Таким, образом, может быть установлен рекорд, который держится с 27 июня 2013 года, когда метеостанции фиксировали плюс 32.

Сухую и жаркую погоду обеспечивает антициклон, на восточной периферии которого сейчас находится Москва. Но уже во второй половине дня в воскресенье, 28 июня начнёт ощущаться приближение холодного фронта. И если до полудня последнего выходного этой недели воздух прогреется до плюс 30, то к вечеру погодные градусники покажут плюс 25. В ночь же на понедельник, 29 июня будет всего плюс 10-12, а днём – плюс 19-20.

Во вторник и среду в Москве и области прогнозируется пасмурная погода, ожидаются дожди, местами обильные, а температура понизится ещё сильнее.

Прогноз погоды в Поволжье

На резкий разворот пойдёт погода и в Поволжье. Но здесь похолодает чуть раньше – уже в выходные Так, в Нижегородской области, где завтра будет плюс 28, к утру воскресенья воздух остынет до плюс 15. Ещё холоднее станет в Чувашии (плюс 13-15), а также в Кировской области (плюс 12-14).

В Саратовской и в Самарской областях, а также в Татарстане погода развернётся с начала следующей недели. Здесь в период с 29 июня по 1 июля столбики термометров опустятся сразу на 10 градусов. Похолодание во всех регионах Поволжья будет сопровождаться усилением ветра и выпадением осадков.

Погода в Западной Сибири и на Урале

По прогнозу синоптиков, сильное похолодание в ближайшие дни ожидается в Западной Сибири. Так, в Омске уже завтра воздух остынет до плюс 10-11, в Сургуте – до плюс 11- 12, в Тюмени до плюс 13-14. При этом пойдёт сильный дождь, возможны гроза и шквалистый ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

В Барнауле и Новосибирске, где в субботу ещё будет плюс 31-32, погода сделает разворот на сутки позже – в ночь на воскресенье здесь столбики термометров опустятся более чем на 20 градусов – до плюс 10. В светлое время суток также станет пасмурно и прохладно – плюс 18-19. Резко похолодает в ближайшие дни в Кемерове, Томске, Кургане и Тюмени.

На Урале погода уже развернулась. Например, в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске в этот понедельник было плюс 25, а сегодня днём температура под аккомпанемент мощного ливня составляла лишь плюс 13-14. Такая климатическая обстановка сохранится на большей территории Урала, как минимум до середины предстоящей недели, после чего погода вновь развернётся, но уже в сторону потепления.

Погода в СПб. Прогноз синоптиков

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала этой недели держится аномально высокий температурный фон. Под лучами яркого солнца градусники показывали местами плюс 28-30. И даже в тёмное время суток столбики термометров поднимались до 20-22 градусов. Таким образом, средние суточные значения в городе на Неве превысили отметку плюс 20 что выше климатической нормы сразу на 5-7 градусов.

Но погода развернётся и здесь – климатические изменения, по прогнозу синоптиков, начнутся в СПб уже в воскресенье, когда станет существенно прохладнее – ожидается, что 28 июня Северную столицу и Ленинградскую область затянут кучевые облака, а воздух остынет до плюс 20-21.

В начале следующей недели в области обширной циклонической массы, которая располагается сейчас над Скандинавией, установится зональный перенос воздушных масс. Поэтому июнь завершится прохождением атмосферного фронта, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге пройдут сильные дожди и грозы, а от летнего зноя не останется даже следа.