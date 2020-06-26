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Порошенко заявил «об уникальном шансе» для Киева вернуть Крым

Москва, 26.06.2020
  • Порошенко заявил «об уникальном шансе» для Киева вернуть Крым

ТАСС

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис в России способен заставить уйти ее «из Донбасса и из Крыма». По его словам, российская экономика ослабла и «не способна уже финансировать этот чемодан без ручки». Именно спад, возникший из-за коронавирусной инфекции, может создать условия, когда Москва «вернет Крым», заявил Порошенко в интервью для радиостанции «Тризуб ФМ».

По словам Порошенко ВВП России из-за «глубокого кризиса потерял 5%, что приводит к невозможности финансирования «Крыма и Донбасса». Также настал удобный момент, чтобы «укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и с Донбасса, и из Крыма, а также выполнять обязательства, подписанные под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров», добавил экс-глава Украины. Он также сообщил, что «указ об аннексии Крыма подписал лично Путин».

Ранее, в июне прошлого года, Порошенко заявил, что команда Владимира Зеленского может в обмен на решение конфликта в Донбассе отказаться от претензий на Крым. Но в таком случае, заявил тогда экс-президент, «эта власть перестанет быть властью».

Напомним, Крым вернулся в состав России после проведенного на полуострове всенародного референдума, на котором большинство жителей, более 98% проголосовали, за этот шаг. На западе не признают итоги плебисцита, в связи с чем против РФ были введены санкции, которые действуют до сих пор.

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