Если в частном строительстве при проведении небольших объемов работ может применяться несъемная опалубка, то при возведении многоэтажных зданий требуются очень прочные каркасы, способные выдерживать значительные нагрузки и предусматривающие возможность многократного использования. В таких ситуациях оптимальным вариантом является опалубка для фундамента в аренду.

Высокая популярность аренды опалубки обусловлена тем, что ее приобретение или изготовление требуют чрезвычайно больших затрат и связаны с серьезными сложностями. Эти сложности выражаются не только в необходимости применения специального оборудования командой высококвалифицированных специалистов, которые работают по предварительно подготовленному проекту, но и в необходимости использования разной опалубки для создания бетонных конструкций разного типа.

Главные преимущества аренды опалубки таковы: