Если в частном строительстве при проведении небольших объемов работ может применяться несъемная опалубка, то при возведении многоэтажных зданий требуются очень прочные каркасы, способные выдерживать значительные нагрузки и предусматривающие возможность многократного использования. В таких ситуациях оптимальным вариантом является опалубка для фундамента в аренду.
Высокая популярность аренды опалубки обусловлена тем, что ее приобретение или изготовление требуют чрезвычайно больших затрат и связаны с серьезными сложностями. Эти сложности выражаются не только в необходимости применения специального оборудования командой высококвалифицированных специалистов, которые работают по предварительно подготовленному проекту, но и в необходимости использования разной опалубки для создания бетонных конструкций разного типа.
Главные преимущества аренды опалубки таковы:
- Возможность выбора наиболее подходящего варианта. Крупные фирмы предоставляют своим клиентам возможность заказать опалубку для сложных проектов с соблюдением всех предусмотренных правил и стандартов.
- Отсутствие необходимости в обслуживании опалубки. После каждого использования данной конструкции ее необходимо снять, очистить, при наличии поврежденных креплений удалить их и установить новые. На выполнение этих работ уходит много времени, денег и сил. Вдобавок неиспользуемую в настоящее время опалубку нужно где-то хранить, а дополнительные площади имеются не у всех строительных компаний.
- Помощь специалистов в сборке. При заказе аренды опалубки можно получить профессиональную поддержку со стороны сотрудников компании, которая оказывает эту услугу. Опытные специалисты, используя необходимые инструменты, соберут опалубку на территории клиента за максимально короткое время.
- Доставка арендованной опалубки на строительный объект. Арендатору нет нужды решать проблемы с поиском необходимых транспортных средств и долго дожидаться перевозки опалубки в нужное место. Арендодатель сделает все очень быстро и четко.
- Отсутствие необходимости доплачивать за материалы, которые способны выйти из строя. Как правило, это относится к разнообразным крепежным элементам, рассчитанным на одноразовое использование. В связи с наличием возможности легкой замены таких элементов их стоимость уже учтена в стоимости аренды.