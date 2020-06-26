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Режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве

Москва, 26.06.2020
  • Режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве

ТАСС

Мещанский суд Москвы признал фигурантов по так называемому делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве, сообщает ТАСС. В числе виновных не названа Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

«Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере», - зачитала приговор судья Олеся Менделеева.

Из приговора следует, что режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин ради похищения части денежных средств из бюджета организации объединились в группировку, а также сформировали план. Менделеева заявила, что экс - чиновница Минкультуры Апфельбаум была в курсе преступного замысла, однако, какое ее ждет наказание будет известно позже.

Гособвинение заявляет, что создатель «Седьмой студии» и руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников совместно с другими фигурантами дела похитили в общей сложности 129 млн бюджетных рублей, выделенных министерством Культуры в период с 2011 по 2014 год на проект по популяризации театрального искусства «Платформа». Наказание преступления предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подсудимые своей вины не признают, Серебренников заявил, что гордится «Платформой».

В качестве наказания обвинение просит для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для Малобродского - пять, для Итина и Апфельбаум - по четыре и назначить всем четверым крупные штрафы.

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