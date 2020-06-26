Режиссера Серебренникова приговорили к условному сроку

Мещанский суд российской столицы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам условно за хищение почти 129 млн руб.

Зачитывая приговор судья Олеся Менделеева объявила, что исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы признал фигурантов по так называемому делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве.

Из приговора следовало, что режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и её бывший гендиректор Юрий Итин ради похищения части денежных средств из бюджета организации объединились в группировку, а также сформировали план. Менделеева заявила, что экс - чиновница Минкультуры Апфельбаум была в курсе преступного замысла, однако, какое ее ждет наказание будет известно позже.

В качестве наказания обвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии общего режима, для Малобродского - 5, для Итина и Апфельбаум - по 4 и назначить всем четверым крупные штрафы.