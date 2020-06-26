Россия ответила на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на представление властей Японии в адрес нашей страны в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море. По словам представителя Кремля, Россия имеет полное право проводить на своей территории любые исследования, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом он отметил, что проблему необходимо решать «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Напомним, Япония много лет пытается оспорить принадлежность России Южных Курильских островов - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют «северными территориями». По итогам Второй мировой войны весь архипелаг вошел в состав СССР.