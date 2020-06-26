Вход/Регистрация Подписка

Россия ответила на протест Японии из-за геологоразведки у Курил

Москва, 26.06.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на представление властей Японии в адрес нашей страны в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море. По словам представителя Кремля, Россия имеет полное право проводить на своей территории любые исследования, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом он отметил, что проблему необходимо решать «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

Напомним, Япония много лет пытается оспорить принадлежность России Южных Курильских островов - Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют «северными территориями». По итогам Второй мировой войны весь архипелаг вошел в состав СССР.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Пекин готовится к отказу от доллара
    Китай скупает золотодобывающие компании по всему миру
  2. ОСАГО теряет смысл
    В последнее время все большее количество водителей ездят без страховки. Поправки в закон об ОСАГО, коронакризис и дорожные камеры изменят эту ситуацию, но не исправят того факта, что добросовестные водители становятся все меньше защищены системой всеобщего страхования
  3. Климатические изменения заставят нас сделать только три вещи
    А прежде, чем речь пойдет о них — десятка два интересных фактов, включая загадочные ситуации, исторические анекдоты, неожиданные констатации и остро актуальные аналогии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама